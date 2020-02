Sydney Leroux, jugadora del Orlando Pride: "Gasto más en niñeras de lo que gano en la NWSL"

Sydney Leroux, jugadora del Orlando Pride en la liga estadounidense, ha hablado claro sobre la situación de las jugadoras de fútbol profesionales en Estados Unidos. "Gasto más en niñeras de lo que gano en la NWSL (National Women Soccer League)", explica en un artículo publicado en Forbes.

Leroux, internacional con Estados Unidos y madre de dos hijos, explica la dificultad que tienen las mujeres para conciliar la maternidad y jugar profesionalmente. Actualmente, la NWSL cuenta con siete jugadoras madres en una liga de nueve equipos.

"Si no estás en la selección, eres secundaria", explica. "Creo que necesitamos hacer saber que es una cuestión que afecta a todo el mundo. La situación de ahora mismo afecta sólo a algunas personas y no es suficiente, porque nos estamos perdiendo jugadoras muy buenas porque no pueden sobrevivir con un sueldo de la NWSL", afirma. "Las jugadoras tienen otros trabajos y a sus padres ayudándoles. Eso no está bien. Esto no es un hobby, es nuestro sustento", añade.

A día de hoy no existe un convenio en la NWSL. En 2020, la liga anunció que el salario tope aumentaba a $650,000 por club, para repartir aproximadamente entre las veinte jugadoras de cada equipo. El nuevo salario máximo es de 45.680€ ($50.000) y el mínimo de 18.272€ ($20.000).

"Mi situación es distinta, por ello es importante que luche por otras mujeres"

Leroux quiso matizar parte de sus palabras en redes sociales para destacar que ella no está en la situación más desafortunada. "Quiero contextualizar esto sabiendo que mi situación es distinta. Es por eso que es tan importante que luche por otras madres y mujeres en la NWSL que tienen hijos o quieren tenerlos mientras persiguen sus sueños", escribió en su cuenta de Twitter.

"Muchas veces vemos cómo las mujeres tienen que elegir entre la maternidad y su carrera. Sería muy triste perder el talento que tenemos porque no pueden hacer ambas", concluyó.

Leroux tuvo su primer hijo en septiembre de 2016 y volvió a jugar en el FC Kansas City en abril de 2017. A mitad de esa temporada, su marido y jugador del Sporting KC Dom Dwyer fue trasladado al Orlando City SC, por lo que Leroux compaginó su carrera con el cuidado de los niños ella sola.

Dos años más tarde, Leroux -que fue fichada por el Orlando Pride en febrero de 2018 - comenzó la pretemporada embarazada de seis meses. Su segunda hija nació en junio de 2019 y se incorporó al equipo tres meses más tarde.