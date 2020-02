¿Quieres cancelar un viaje por coronavirus?: estos son tus derechos

Hace apenas unos días, el Ministerio de Sanidad recomendaba a la sociedad, tras reunirse con el Consejo Interterritorial de Salud, no viajar a las zonas de riesgo de infección por coronavirus de Wuhan. Principalmente a China, Japón, Corea del Sur, Irán o las zonas afectadas de Italia, donde se han registrado 453 casos positivos y 12 muertos durante los últimos días.

Una enfermedad, que ha infectado a más de 82.000 personas desde el pasado mes de diciembre, que ha llevado a muchas personas a reconsiderar la posibilidad de salir de viaje durante los próximos meses. Esto ha provocado que cada vez sean más quienes se preguntan sobre sus derechos de cara a una hipotética cancelación de su viaje al extranjero por miedo al coronavirus.

Cancelación de viajes por coronavirus, ¿qué debes hacer?

Con el objetivo de responder a esta y otras preguntas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una entrada en su página web mediante la que nos explica cuáles son nuestros derechos en caso de que queramos cancelar un viaje por temor al coronavirus.

En primer lugar, la OCU recomienda, a todas aquellas personas que quieran cancelar su viaje, que consideren fuerza mayor la necesidad de cancelarlo por miedo al coronavirus: "Si se considera fuerza mayor, los viajeros que decidieran cancelar su viaje podrían hacerlo sin coste, obteniendo la devolución del importe pagado. Algo que, de no aceptarse así por parte de las compañías, tendría que acudir a los tribunales para conseguirlo".

Conserva la documentación del viaje y consulta tu póliza

En caso de que vayas a seguir esta vía, solicita la cancelación del servicio por considerar que concurren circunstancias excepcionales y de fuerza mayor. Todo ello ante el departamento de atención al cliente de la empresa o compañía en la que hayas adquirido el billete, donde te ofrecerá distintas soluciones. Recuerda conservar la prueba de que la has interpuesto de cara a un posible juicio.

Una vez hecho esto, conserva toda la documentación del viaje. Desde el título de transporte o el justificante de pago hasta el contrato con la agencia o cualquier información que pueda ser considerada de interés. En caso de que no te respondan en 30 días, o si la respuesta no fuera satisfactoria, habría que acudir a los tribunales para reclamar el importe del viaje.

¿Cuál es la política de reembolso de las aerolíneas?

En primer lugar, consulta las prestaciones en caso de epidemia en el seguro de viaje que hayas contratado. Algunas aseguradoras pueden indicar en su póliza que no se hacen cargo de la asistencia si viajas a una zona desaconsejada por las autoridades. Por esa misma razón, y si has contratado algún seguro, presta atención a las cláusulas para salir de dudas. En caso de que se hagan cargo, podrás reclamar la devolución de los importes que estén previstos en el mismo.

Una vez hecho esto, será fundamental avisar a la compañía aérea. Según recoge la Ley de Navegación Aérea, el pasajero podrá cancelar su viaje con hasta 24 horas de antelación a su fecha con el derecho de ser restituido "en la parte que corresponda". A pesar de que no nos devolverán el importe íntegro, no habremos perdido todo el dinero del viaje. De esta manera, podremos recuperar parte del dinero que invertimos para marcharnos de viaje a una zona a la que, por una cosa u otra, ya no queremos viajar.