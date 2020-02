'Los Vengadores' llegan a Springfield: así será el esperado especial de 'Los Simpson'

La compra de Fox por parte de Disney ha abierto la puerta a un gran número de escenarios hasta la fecha impensables. Entre ellos, el episodio conjunto entre Los Simpson y la factoría Marvel, que llegará a la pequeña pantalla el próximo domingo. Un capítulo especial, titulado Bart, el chico malo, en el que el pueblo de Springfield al completo se congrega en el cine para disfrutar de la película Los Vengadores: Endgame.

Hace apenas unos meses, concretamente en enero de 2019, Thanos se hacía con el control del sofá de Los Simpson en su ya tradicional couch gag. Un año más tarde, el villano vuelve a Springfield acompañado del resto de personajes de la saga. Desde Iron Man o Black Panther, quienes lucen unos trajes distintos a los originales, hasta una versión alternativa del carismático Groot.

Marvel vs Bart

Pero de la manera que piensas. En esta ocasión, los personajes de Marvel llegan a Springfield a través de la gran pantalla. En ella podemos ver a Chinnos, una versión alternativa de Thanos, enfrentándose a algunos superhéroes que se asemejan por su estilo de lucha a otros como Thor, Doctor Strange, Hulk o Star-Lord. Pero en esta ocasión, el villano no recurre al Guantelete del Infinito, si no a una aplicación de teléfono móvil conocida como Juicio Final.

¿Y qué tiene que ver esta película con el capítulo especial? Será la piedra angular de una trama en la que Bart se cuela en un avance "no autorizado" de la película y disfruta de una serie de spoilers que no dudará en propagar entre los vecinos de Springfield. Un miedo que lleva a los ejecutivos responsables de la película a hacer todo lo posible para que el niño más famoso del pueblo no cuente nada.

Cartel oficial del capítulo. / Fox

Marvel y el miedo a los spoilers

Según ha dado a conocer Fox, el capítulo contará con la participación de los directores de Los Vengadores: Endgame, Anthony y Joe Russo. También con el director ejecutivo de Marvel Studios Kevin Feige, quien pone voz al temible Chinnos, tal y como ha dado a conocer el medio especializado Variety. Todo ello para reflejar el miedo a los spoilers de los distintos directores, quienes han visto cómo las redes sociales se han llegado a convertir en un auténtico problema para quienes no han visto las diferentes películas.

Algo que ya han vivido los hermanos Russo en sus propias carnes, quienes vieron cómo la gente comenzaba a compartir spoilers sobre su última película apenas unas horas después del estreno. Por esa misma razón, y con el objetivo de frenar la sangría de destripes, los directores de Endgame publicaron un vídeo en sus redes sociales mediante el que pedían a la sociedad que no compartieran spoilers. ¿Serán ahora capaces de controlar a Bart Simpson?