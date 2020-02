Zidane: "Es un momento delicado"

Zinedine Zidane admitió que el Real Madrid pasa "por un momento delicado", durante la previa del partido contra el Barça, después de encadenar tres partidos sin ganar en casa pero afirma que en el fútbol "estas cosas que pueden pasar":

"Es un momento delicado, porque es verdad que son tres partidos sin ganar en nuestro estadio. Pero sabemos que los que saben de fútbol saben que estas cosas que pueden pasar. Nuestro ánimo tiene que ser positivos porque eso lo vamos a sacar juntos. Necesitamos a nuestra gente desde el minuto 1 al 90. Puedo entender que estén molestos, pero les necesitamos y ellos necesitan a su equipo", comenzó a explicar.

Respecto a la derrota en Champions contra el Manchester City de Guardiola, el técnico dijo que hay cosas que "van a intentar corregir". "En un partido, en un momento puntual, te puede pasar algo. La única cosa para nosotros es la reacción. Esta debe ser de seguir haciendo lo que hicimos durante 78 minutos", añadió.

Respecto a la baja de Eden Hazard po su lesión, Zidane dijo que "durante cuatro meses ganamos partidos sin Eden". "Me gusta tenerlo, pero igualmente sin él ganamos muchos partidos. Lo más importante es tener nuestra solidez y luego sabemos que podemos marcar goles. La oportunidad de los demás, como siempre, tengo que elegir", dijo.

"Siempre que hay un mal resultado buscas algo"

En lo referente a la suplencia de Toni Kroos en el último partido, el francés dijo que "siempre cuando hay un mal resultado buscas algo". "Kroos es uno que juega siempre, y como el otro día no jugó, parece que perdimos porque no estaba él. Pero eso no es así", añadió.

Sobre si duda sobre su continuidad si no consigue un título esta temporada, el francés dijo: "No sé, tienes que preguntarle a otro". "Lo que me importa es seguir con lo que estamos haciendo. Vamos a intentar ganar algo, estamos para eso. Pero en cada competición va a ganar uno", concluyó.