Tomás Roncero y Jordi Martí, cara a cara antes del Clásico

Real Madrid y Barcelona vuelven a encontrarse las caras para decidir quién se llevará al final de la jornada el liderato de la Liga. Tomás Roncero y Jordi Martí analizan los puntos fuertes y débiles de ambos clubes para esclarecer qué aspectos del partido serán determinantes.

¿Qué equipo llega mejor?

Roncero: "El Madrid no está para tirar cohetes. Pero veo al Barça de Setién y me duermo. Es imposible, me aburre mucho el Barça. Son tan previsibles: mil toques para un tiro a portería. No está ningún equipo para tirar cohetes, pero el Madrid está cansado de perder en el Bernabéu

Martí: "De cohete supersónico el Madrid tiene poco. Tampoco son el Liverpool español. Es verdad que el Barça no está estable, pero un equipo tiene a Messi y el otro no. Guardiola y Setién se han visto y eso será la puntilla para el Madrid".

¿Van a influir los partidos de Champions?

Roncero: "En el caso del Madrid.. si el Madrid hubiese ganado al City podria confiarse. Pero después de esa derrota el Madrid no puede perder más. El Madrid jugará con orgullo. Les ha puesto sobre aviso. Las fieras heridas dan más miedo".

Martí: "El Madrid lleva una buena estocada. Messi tiene la puntilla en la mano para el descabello. Si una cosa tiene Messi es que sabe que de los últimos 11 clásicos, 8 los ha ganado el Barça con su protagonistmo".

¿Qué jugador puede ser más decisivo?

Roncero: "Si a Vinicius le dan continuidad, es el MVP. Es una máquina en el uno contra uno. Sólo necesita que se le dé confianza, el público se puso en pie cuando le cambiaron".

Martí: "El mejor del mundo. En el Real Madrid, son los pulmones de Casemiro y Valverde. Pero en el Barça está Messi. Creo que volverá a ser decisivo".

¿El punto débil del rival?

Roncero: "La defensa. Semedo y Junior Firpo, son todos laterales. El único que tenéis bueno es Piqué, que se pica con el Madrid. Pero viene medio lesionado y los años no pasan en valde. Ter Stegen tiene que tener sudores fríos por la noche".

Martí: "La falta de pegada atrás. Cristiano era vuestro orden, y sin él lo único que queda es desorden".

Resultado

Roncero: "Con el corazón diría 3-0. Con la cabeza voy a decir 3-1".

Martí: "Voy a coger la media de los últimos 11 Clásicos y verás que es 1 a 2'6".