Muere a los 51 años la periodista gastronómica Luisa Ramos

La periodista gastronómica Luisa Ramos, fundadora del portal 'bacoyboca' y colaboradora de La Vanguardia, ha fallecido esta madrugada en L 'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), a los 51 años a consecuencia de una larga enfermedad.

Luisa Ramos había estudiado en la Universidad de Barcelona y en la EAE Business School, donde cursó un máster en dirección de marketing y ventas.

Tras unos inicios profesionales en el área comercial y de ventas, se especializó en los últimos años en el ámbito de la restauración y la gastronomía.

En gastronomía había asesorado y dirigido las redes sociales de restaurantes como This &That, Tapeo by Daniel Rueda, Axarquía, La Brava Beer o Maná 75.

En 2018 creó el portal de gastronomía y enología 'bacoyboca', que ella misma presentaba como una web sobre "vino, manjares y lugares para humildes sibaritas", en el que hablaba en su último artículo de hace un mes sobre Raíz Culinaria, la nueva marca gastronómica de Castilla-La Mancha.

En su cuenta de Twitter dedicó su última entrada el pasado 3 de febrero a los premios @cocinillas_es, que distinguieron a los cien mejores restaurantes de España.