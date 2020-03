Manu Carreño: "Me parece que el Barcelona no sentenciaría LaLiga ni ganando"

Este domingo Real Madrid y Barcelona se ven las caras en el Santiago Bernabéu a partir de las 21:00. Será el partido de vuelta, correspondiente a la jornada 26, a la que los catalanes llegan líderes, dos puntos por delante de los de Zinedine Zidane.

El Barcelona viene de empatar contra el Nápoles en San Paolo (1-1), mientras que el Real Madrid cayó (1-2) frente al Manchester City. En la previa del partido, el director de El Larguero, Manu Carreño, ha analizado cómo llegan al Clásico ambos conjuntos.

"Las sensaciones son malas de los dos. El Barça, envuelto en una crisis institucional histórica como hacía tiempo que no se veía y dependiendo de Messi más que nunca. Si Messi está bien, todo se tapa, si Messi no aparece, no hay nadie que tome responsabilidades en el terreno de juego. Y fuera, con un pollo bastante importante. Y en el Madrid, dudas, porque los últimos cinco, seis partidos se ha caído. Falta confianza, parece que hay problema físico, demasiadas rotaciones. Sinceramente veo un clásico sin favorito porque no sé cuál de los dos está peor", ha opinado Carreño.

Un Clásico que no será decisivo

Sobre la disputa del partido en el Santiago Bernabéu, ha apuntado: "Jugar en casa te da un plus de motivación, aunque eso a veces se puede volver en contra del Real Madrid, que parece que juega más presionado, más exigido por estar delante de su público, tener que llevar la iniciativa ante el Barça. También es verdad, que el Madrid jugó para mí bastante mejor que el Barcelona en el Camp Nou"

"Aunque el Barça ganara, estoy seguro de que va a seguir fallando, veo a los dos equipos capaces de seguir pifiándola en algunos partidos de aquí a final de temporada. Ni aún ganando el Barça, me parece que vaya a sentenciar LaLiga, no creo que vaya a ser decisivo", ha concluido.