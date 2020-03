Saúl Ñíguez, uno de los capitanes del Atlético de Madrid, ha hecho un llamamiento sobre la "actitud de cada jugador" de su equipo en el partido ante el Espanyol de este domingo que ha acabado en empate (1-1). El ilicitano ha señalado que este ha sido un partido muy "disputado" y que tener cualquier ocasión era "complicado".

Cuando se le ha preguntado sobre la reflexión del vestuario rojiblanco en el descanso, el centrocampista ha alertado de que se trataba de un partido en que era clave la "actitud de cada jugador" porque cada balón estaba más que disputado en este encuentro. "Unos queremos jugar y otros no", ha deslizado en su mensaje.

En lo que parecía una autocrítica sobre la labor de su equipo, ha señalado que parecía que algunos no sabían si ir a la primera jugada o a la segunda y no han "cogido" ni unas ni otras. También ha recordado la "necesidad" de ganar que tienen los dos equipos, que hace que no se tenga "tranquilidad" para lograr la efectividad necesaria en el pase.

Sobre los problemas del Atlético para ganar lejos de su estadio -no lo ha hecho en todo 2020-, ha recordado que el equipo tiene que "aprender" de ello porque fuera del Wanda Metropolitano "se deciden muchos puntos".