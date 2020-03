Lo que les queda a Real Madrid y Barcelona en la liga más igualada de los últimos cinco años

A falta de doce jornadas para que toque a su fin la competición liguera, el Real Madrid ha recuperado el liderato tras su victoria ante el Barcelona (2-0). Se sitúa así un punto por encima de su máximo rival, con 56.

Tanto a Real Madrid como a Barcelona les quedan seis partidos por disputar en casa y seis fuera. Ambos tienen difíciles salidas. Mientras que los de Zidane deben visitar tanto Anoeta como San Mamés, los de Setién tienen como salidas más complicadas el Sánchez Pizjúan y La Cerámica.

En su casa, el Barcelona recibirá, entre otros, a Real Sociedad, Atlético de Madrid o Villarreal. Además, se verán las caras también en el Camp Nou con el Espanyol en el derbi catalán. Los blancos, por su parte, harán lo propio con Getafe, Valencia, Villarreal como principales amenazas.

Una liga de lo más pareja

A expensas de lo que ocurra en la siempre determinante Champions League, donde el Real Madrid lo tiene difícil y el Barça no fácil, los esfuerzos de ambos equipos están muy concentrados en LaLiga. La mejor prueba de ello es la clasificación.

Desde la 2014/2015 no veíamos una liga española tan igualada a estas alturas como la actual, en la que Real Madrid lidera con 56 puntos, perseguidos por los 55 del Barcelona. En aquel año también les separaba un punto a doce jornadas para el final, aunque en aquella ocasión era el Barcelona quien comandaba la clasificación.

Para ver esta misma situación con el Real Madrid un punto por encima de los blaugrana nos tenemos que remontar hasta la 2013/2014, de muy feliz recuerdo para los atléticos, que terminarían ganándola con un gol de Diego Godín en el Camp Nou en la última jornada.

La pasada campaña, el Barcelona sacaba siete puntos a su inmediato perseguidor, que era el Atlético de Madrid. Los blancos vagaban por la tercera posición, doce puntos por debajo de la cumbre.

Lo que le queda a cada equipo

Real Madrid: Betis, Eibar (casa), Valencia (c), Real Sociedad, Mallorca (c), Espanyol, Getafe (c), Athletic, Alavés (c), Granada, Villarreal (c) y Leganés.

Barcelona: Real Sociedad (c), Mallorca, Leganés (c), Sevilla, Athletic (c), Celta, Atlético (c), Villarreal, Espanyol (c), Valladolid, Osasuna (c) y Alavés.