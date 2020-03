El centro español de Nueva York cancela un acto de Vox ante la cascada de críticas de sus socios

Pretendía ser el acto central de Santiago Abascal en su gira en Estados Unidos en un encuentro con los españoles simpatizantes de Vox residentes en Nueva York; pero en el último momento, el centro donde estaba previsto el acto lo ha cancelado. Se trata del Centro Español de Queens, en Nueva York, una entidad sin ánimo de lucro, que vive de las cuotas mensuales de sus socios, y que celebra talleres y actos relacionados con la cultura española.

Vox había alquilado un salón para celebrar un acto este miércoles con la presencia del presidente del partido, Santiago Abascal, y del portavoz parlamentario Iván Espinosa de los Monteros, pero finalmente el centro ha comunicado a sus socios este lunes que cancelan la celebración del evento. Lo ha hecho a través de un correo, y explican son una entidad apolítica, como se recoge en su reglamento, y que no celebran este tipo de actos políticos. "Cualquier persona es bienvenida en nuestro centro, pero no para este tipo de actos", explica la dirección del centro en el correo, donde también indican que han pedido a Vox que elimine de sus redes sociales cualquier mención al centro.

"No tiene sentido un acto de Vox en un barrio como Queens"

Varios socios explican a la SER que el motivo de la cancelación responde a la cascada de mensajes que han enviado en los últimos días amenazando con darse de baja si no se cancelaba el acto. Y defienden que no tenía sentido un acto de Vox en barrio como Queens, abierto históricamente a la inmigración. "No queríamos que se celebrara un acto de un partido definido como de extrema derecha y con postulados abiertamente xenófobos y machistas", explica a la SER un socio del centro que prefiere guardar el anonimato. "El centro ha respondido muy amablamente a todos los mensajes que le hemos enviado hasta que han confirmado la cancelación del acto en sus instalaciones. Es una gran noticia, no esperábamos menos de la institución", defiende Benita, socia del centro.

El centro defiende ante sus socios que es su reglamento, y su naturaleza apolítica, la que ha motivado la cancelación del acto. Sin embargo, en 2015, Pablo Iglesias, siendo ya eurodiputado, participó en un acto en este centro. La SER ha preguntado a la dirección por qué no se impidió en ese momento, y no hemos obtenido respuesta.