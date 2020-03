"Tengo un vídeo en el que sales tocándote": el mensaje que no debes contestar bajo ningún concepto

La Policía Nacional ha alertado de un nuevo timo, a través de su cuenta de Twitter, mediante el que un grupo de ciberdelincuentes quieren sacarte la mayor cantidad de dinero posible a cambio de un supuesto vídeo en el que apareces tocándote los genitales: "Otra vez vuelven los correos de sextorsión. Si has recibido un mensaje así, ni caso; elimina directamente".

En dicho mensaje, que suele llegar a través de un correo electrónico, un hombre o una mujer te informa de que te ha grabado mientras "jugabas" con tus partes íntimas. A continuación, y después de explicarte que también se ha hecho con las direcciones de correo de tus contactos, te dirá que se lo filtrará a todos ellos a menos que pagues una cuantiosa indemnización.

"Tienes 24 horas"

A pesar de que en un primer momento te ofrecerá varios consejos para que no vuelvas a caer en la trampa (desde actualizar tu antivirus o no hacer clic en páginas pornográficas no seguras hasta mantener tu firewall activado), el estafador o la estafadora te reclamarán una importante cuantía económica para que el vídeo no salga a la luz.

Puede que nunca te hayas tocado frente al ordenador o el teléfono móvil, pero los estafadores juegan con el miedo y con el tiempo para hacerte dudar: "Ingrésame 12 bitcoins en mi monedero virtual y te dejaré en paz. Tienes 24 horas. Si no recibo el dinero para entonces, enviaré tu vídeo a todos los contactos". Con el objetivo de ganar la batalla, el estafador o la estafadora también te explicará que no contestará a ninguna de tus dudas, por lo que te insta a pagar cuanto antes.

Si has recibido este mensaje, ni caso

Sin embargo, tal y como recuerda la Policía Nacional, es un caso de sextorsión. Por esa misma razón, y si has recibido un mensaje de estas características, bórralo cuanto antes. Tampoco lo compartas con terceras personas para evitar que la estafa llegue más lejos. Si tienes cualquier duda, ponte en contacto con la Policía para salir de dudas.



En caso de que realmente seas víctima de sextorsión, ponte en contacto con las autoridades lo antes posible y, bajo ningún concepto, accedas al chantaje. Pagar al criminal no garantiza que no siga acosándote. Por esa misma razón, desde la policía recomiendan que cierres cualquier tipo de contacto con tus acosadores y que guardes todas las conversaciones que pudiste tener con ellos.