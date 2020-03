La Guardia Civil advierte: si alguien te dice esta frase mientras estás en casa, no abras

Cada vez son más los estafadores y las estafadoras que se aprovechan de la crisis del coronavirus para engañar a terceros. Si hace apenas unos días te hablábamos sobre el timo mediante el que un grupo de cibercriminales se hacían pasar por el Ministerio de Sanidad para venderte mascarillas a un precio desorbitado, ahora te contamos la nueva metodología de un grupo de ladrones para entrar en los hogares a robar, principalmente, en el País Vasco.

Hace apenas unas horas, Cruz Roja Álava advertía, a través de redes sociales, sobre el método de un grupo de ladrones para adentrarse en las viviendas y hacerse con las pertenencias de terceras personas. Según cuenta la organización, los estafadores acuden a las distintas viviendas haciéndose pasar por trabajadores y trabajadoras de la Cruz Roja que están realizando pruebas para controlar el coronavirus: "No, no estamos llamando a las puertas de las casas para hacer las pruebas del coronavirus".

No, la Cruz Roja no está llevando a cabo controles rutinarios para prevenir el coronavirus

Por esa misma razón, y con el objetivo de evitar posibles robos, la Asociación de voluntarios digitales de emergencias de Euskadi (VOST) ha explicado que ninguna institución salvo Osakidetza está tomando pruebas microbiológicas a personas en domicilios por el coronavirus. Según explica la organización, Osakidetza se desplazará siempre con confirmación telefónica previa siempre que exista una persona en vigilancia o en estudio.

⚠️ ¡MUCHO CUIDADO!

Ninguna Institución salvo @osakidetzaEJGV está tomando pruebas microbiológicas a personas en domicilios por el #coronavirus #COVID19.

Si existe una persona en vigilancia o en estudio, la visita se realiza siempre con CONFIRMACIÓN TELEFÓNICA PREVIA. https://t.co/BKeGW1ZdOy — VOSTeuskadi (@VOSTeuskadi) March 3, 2020

Por lo tanto, no, Cruz Roja no está llevando a cabo controles rutinarios para evitar nuevos contagios. Una alerta que ha sido compartida posteriormente por la Guardia Civil, quien ha retuiteado el mensaje de la Cruz Roja para que la sociedad sea precavida y no abra la puerta a personas que se hagan pasar por el organismo con el objetivo de entrar a robar en casa.

El mensaje en el que no debes caer

Aprovechando la alarma social, un grupo de ciberdelincuentes ha desarrollado una estafa, que se ha propagado a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, mediante el que tratarán de venderte mascarillas a un precio excesivo. Todo ello a través de un mensaje, que recibirás de alguien haciéndose pasar por el Ministerio de Sanidad, en el que te ofrecerán varias recomendaciones para hacer frente al coronavirus: "Es muy importante que siga las medidas de protección recomendadas".

#NiCaso a este mensaje que circula por #Whatsapp. Suplantan al Ministerio de Sanidad @sanidadgob para dar supuestas “recomendaciones” contra el #coronavirus #COVID19 y un enlace para venderte mascarillas. pic.twitter.com/hzw4f2oWhc — GDT Guardia Civil (@GDTGuardiaCivil) March 1, 2020

Junto a este mensaje, los cibercriminales te enviarán la URL de una página web desde la que podrás comprar las mascarillas en cuestión: "Alerta por coronavirus. Mensaje urgente del Ministerio de Sanidad. Rogamos colaboración ciudadana y máxima difusión de este mensaje. ¡Compártelo en tus grupos de WhatsApp y en tus redes sociales! ¡Puedes salvar vidas!"

Sin embargo, no es más que un intento de un grupo de estafadores para sacar rédito de la alerta social. Por esa misma razón, y si recibes un mensaje de estas características, ni caso. Tan solo es una estafa más que tiene como objetivo aprovecharse de una situación como la crisis del coronavirus para hacerse con tu dinero. En caso de no saber si estás ante un mensaje falso o real, consulta fuentes oficiales o medios de comunicación, donde podrás descubrir, en cuestión de segundos, de su veracidad.