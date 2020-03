Con Sebastian Vettel terminando contrato a final de la incipiente temporada y Ferrari sin descartar pilotos para 2021 y hablando bien de Carlos Sainz, el madrileño ha sido preguntado por el eventual interés de la escudería del Cavallino Rampante: "Ahora mismo, con todos mis respetos, no me creo nada. Sigo haciendo lo que hago, mi trabajo con McLaren que es lo más importante para mí. Quiero ver ese progreso y mi futuro a medio y largo plazo no lo veo en otro sitio que en McLaren. Estoy en medio de unas primeras conversaciones y hay que dejar pasar un poco el tiempo a ver qué pasa".

El madrileño ha hablado sobre la temporada de 2020 que comenzará el próximo fin de semana en Australia en el habitual acto de pretemporada, celebrado en Madrid. Allí ha hablado sobre el tema del momento, el coronavirus: "Tengo contacto con un médico y el equipo que te aconsejan tener cuidado y con las manías con las manos, menos contacto, más higiene, pero nada especial, sigo haciendo deporte, viajando en avión y aquí estoy sin problema".

Cuestionado sobre el documento a modo de queja contra Ferrari y la FIA, ha dicho: "No sé qué ha pasado y como no lo sabemos, he ahí la carta. No sabemos que han hecho o dejado de hacer y los equipos piden claridad, es un tema político del que me mantengo muy al margen"

Por último, sobre la entrante campaña y el feliz final de la anterior, ha asegurado: "Yo creo que una victoria este año es muy complicada. Sabemos que ahora mismo exigírselo al equipos es demasiado fuerte, pero la quiero y lo voy a intentar todo lo que pueda. De aquí a medio plazo, es el objetivo número uno. El paso grande ya se dio el año pasado, este es más de progresión. Mi confianza sin el podio sería también muy alta, porque el año pasado lo hice muy bien. El podio fue un premio a un año tan constante y fue al guinda del pastel. La percepción de la gente no sé cómo es, pero el año fue completo y estoy orgulloso, aunque tengo margen y puedo ser mejor piloto".