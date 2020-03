Antes de fichar por el Real Madrid, Martin Odegaard pudo ser del Barça. El club blaugrana se reunió con su padre, Hans Erik Odegaard, primero en Noruega y más tarde le invitó a que viajara a Barcelona para conocer de primera mano las instalaciones del club.

Fue a finales del 2014, Odegaard tenía sólo 15 años, y su padre y uno de sus agentes viajaron a Barcelona para reunirse con Andoni Zubizarreta, ver un partido en el Camp Nou y visitar las instalaciones.

Así lo ha contado en el Què T'hi Jugues, Kent Karlsen, ex futbolista noruego y representante de jugadores, que trabajó en la operación con el padre de Odegaard y le acompañó en su viaje a Barcelona: "El Barça nos invitó y estuvimos visitando La Masia y todas las instalaciones. Estuvimos hablando con Zubizarreta y nos invitó también a ver un partido en el Camp Nou: fue un Barça-Ajax, una noche muy especial. El Barça es un gran club, pero Martin y su padre valoraban muchas cosas para tomar una decisión. Al final visitaron otros clubs y eligieron otro".

En abril del 2014 el Barça recibió la famosa sanción de la FIFA que le impidió firmar jugadores en las dos siguientes ventanas de fichajes. El club consiguió la cautelar para el verano de 2014, pero no pudo fichar en todo el 2015.

Kent Karlsen cuenta que eso también perjudicó al Barça, que habló con el padre de Odegaard a finales del 2014 para incorporarle el año siguiente, pero no podía: "La sanción FIFA jugó en contra del Barça en el fichaje de Martin. Aceptar la propuesta significaba que el jugador debía quedarse un año más en Noruega, porque el Barça no podía incorporar jugadores en 2015. Y no lo vieron claro".

Al final apareció el Real Madrid, y le convenció en enero de 2015, como cuenta Karlsen: "Esto es un pack completo. El madrid diseñó un plan para él y le presentó un gran proyecto. Zidane también se implicó mucho, y el chico y su padre se dejaron llevar por la sbuenas sensaciones".

Aún así, Odegaard es fan de Messi. Kent Karlsen recuerda como cuando era muy pequeño se fijaba en los movimientos del argentino e intentaba copiarle: "Martin estudiaba a Leo Messi cuando era muy pequeño. Intentaba imitar sus movimientos, sus pases, su visión de juego. Messi es el mejor del mundo, no hay nadie en el planeta tierra como él, pero cuando ves jugar a Martin hoy, puedes ver cosas de ese proceso de aprendizaje y estudio que hizo cuando era pequeño".