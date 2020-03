Quique Setién: "Eder Sarabia tiene que aprender a controlarse, ya hemos pedido disculpas"

Quique Setién ha hablado por primera vez tras las imágenes ofrecidas por Movistar y GOL en las que su segundo entrenador, Eder Sarabia, salía con bastante enfado y criticando a algunos de los futbolistas del Barcelona.

El técnico cántabro ha concedido una entrevista a 'El Periódico' para ofrecer sus impresiones sobre lo sucedido. "Es una situación que me ha afectado mucho a mí. Lo primero que pienso es en la imagen del club, debe ser impoluta y hay que cuidarla. Es un tema que me preocupa mucho. Te pueden criticar por los cambios, porque planeas mal los partidos... pero no por el comportamiento. Eder es un chaval que tiene un gran temperamento, tiene que aprender a controlarse. Es un tema que Eder está intentando solucionar. Es un chaval joven, un chaval impulsivo, que tiene muchísima energía, que para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser intachable".

Además, reconoce que han pedido disculpas. "Es un tema que debemos mejorar nosotros. Se está tratando de poner solución. Y él está trabajando para ello. Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir. Y sobre todo yo porque, al final, es culpa mía. Yo tengo que controlar estas cosas".