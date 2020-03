"No podemos asegurarte que haya cuando vayas a comprar": el producto de Mercadona que se agota a diario

Lavarse las manos con asiduidad es una de las premisas que tanto desde el ministerio de Sanidad como en las propias empresas se está recomendando a los ciudadanos tras la llegada del coronavirus a España. El brote ya deja en nuestro país, según el último dato ofrecido por Sanidad, más de 260 contagios y tres víctimas mortales. [Sigue toda la información en directo].

Desde que el pasado 31 de enero se confirmase el primer caso de coronavirus, dos productos ganaron protagonismo en la cesta de la compra de los ciudadanos: las mascarillas y los geles desinfectantes.

Las mascarillas

Las mascarillas para evitar el contagio de coronavirus no son necesarias en España. Aún así, este producto está agotado en muchas farmacias desde hace semanas. La alternativa para muchas personas pasa por la compra online, mercado donde el precio se ha incrementado considerablemente en las últimas semanas. Entonces, ¿quién está especulando con las mascarillas?¿Por qué están agotadas? Eladio González, presidente de FEDIFAR, nos sacó de dudas el domingo en SER Consumidor.

"Los profesionales sanitarios no están especulando con las mascarillas", explicó tajante el presidente de FEDIFAR. Y dejó claro que no son los farmacéuticos los que están vendiendo por internet los packs de mascarillas por precios de hasta 200 euros. "Está pasando con las mascarillas lo mismo que pasa con algunos medicamentos. No sabemos quién lo hace ni cómo lo hace... esto es lo que pasa con las ventas online. Pero desde luego no son los profesionales sanitarios", expuso.

Geles desinfectantes

La psicosis de las mascarillas no se ha traslado todavía a estos geles, pero su venta también se ha disparado. Aunque los expertos consultados por el 'Huffington Post' aseguran que lo más efectivo es simplemente lavarse las manos, lo cierto es que las ventas de este tipo de productos han aumentado un 700% en febrero, según datos de la FEDIFAR. Este aumento de la demanda ha llevado a muchos consumidores a dirigirse por redes sociales a la cadena de supermercados Mercadona ante las dificultades de adquirir estos productos.

"En principio no deberías tener problemas para encontrarlo pues quedan bastantes unidades en la tienda, no obstante, debido a la creciente demanda del producto, no podemos asegurarte que haya cuando vayas a comprar, disculpa las molestias", respondió el supermercado a una usuaria hace unos días.

Según el citado 'Huffington Post', incluso una de las cajeras de la cadena ha confirmado que todas las mañana se repone el stock del producto. Eso si, también les ha dicho que en torno al mediodía este gel está agotado.