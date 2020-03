Las redes se rinden ante la lección de deportividad y orgullo del Granada

Fue una eliminación cruel para el Granada, que rozó la clasificación para su segunda final de la Copa del Rey. El tanto de Yuri Berchiche para el Athletic impidió que los de Diego Martínez se clasificaran para la segunda final de Copa en la historia del club después de la jugada en 1959 en la que cayeron frente al FC Barcelona (4-1).

El técnico del club andaluz confesó al término del partido que todos los integrantes del vestuario estaban "fastidiados" pero tanto él como sus jugadores quisieron lanzar mensajes sobre el gran hito que había sido llegar hasta estas semifinales del torneo del KO.

"Es un momento duro y triste, pero todo esto nos va a hacer mejores. Si tenemos que no estar en una final, que sea de esta manera. Ver a una ciudad entregada con su equipo es algo que no se puede explicar", dijo Martínez en la rueda de prensa. Sus palabras han sido muy aplaudidas en las redes sociales. "No te vayas nunca", "Sois y seréis eternos", "Qué gran entrenador y mejor persona", dicen varios aficionados en las redes.

Mensajes desde Bilbao

Incluso seguidores que se confiesan hinchas del Athletic aplauden los mensajes del técnico del Granada. "Enhorabuena por el partido, por la afición... habéis merecido pasar. Pedazo de entrenador que tenéis. De un bilbaíno", señala uno. "Desde Bilbao. Qué bien habéis jugado, qué gran partido. Os merecíais haber pasado. Lo siento", dice otro.

Muchos jugadores del Granada lanzaron mensajes al término del partido y recibieron respuestas similares. Roberto Soldado, que no pudo jugar el encuentro, afirmó que está seguro de que "el fútbol le dará otra oportunidad como esta" a sus compañeros, "a este club y a esta ciudad". El delantero, además, añadió que "es un orgullo pertenecer a esta familia que seguirá ahora más unida". "Esta ciudad te quiere", le dice un seguidor granadino. "Mañana el orgullo estará por encima de la tristeza", comenta un segundo aficionado.

¡Qué noche tan dura y a la vez tan bonita viviendo un sueño! Estoy seguro de que el fútbol le dará otra oportunidad como esta a mis compañeros, a este club y a esta ciudad. Es un orgullo pertenecer a esta familia que seguirá ahora más unida #VamosmiGranada #EternaLucha 🔴⚪ pic.twitter.com/UJgAV17nhO — Roberto Soldado (@R9Soldado) March 5, 2020

El defensa Germán Sánchez vivió la misma experiencia: "Orgulloso de compañeros, afición y ciudad. No hay palabras para describir lo vivido en el día de hoy a pesar de un final muy cruel. Agradecer a todos las muestras de ánimo". Y la respuesta de los aficionados fue idéntica, ya que los comentarios a su publicación recalcaban que estos jugadores del Granada son "historia" del club. "Os queremos", "Orgullosos de ti", "Gracias por dejaros la piel por este escudo. Os estaremos siempre agradecidos", dicen algunos aficionados.