Setién: "El gol del Madrid viene por un rechace de Piqué, nosotros tenemos la misma y el rechace va fuera..."

El entrenador del FC Barcelona, Quique Setién ha analizado en la rueda de prensa previa al choque contra la Real Sociedad sus primeros 52 días en el banquillo blaugrana, los que, ha asegurado, "han pasado tan rápido, que me da pena no haberlo disfrutado más, esto me gustaría que durara toda la vida".

Sobre la derrota ante el Real Madrid, ha dicho: “Estoy muy contento habiendo generado siete ocasiones muy claras en el Bernabéu (...) Al final el gol del Madrid viene por un rechace de Piqué. Nosotros tenemos la misma jugada con Martin (Braithwaite) y el rechace no fue dentro de la portería, se fue fuera. Esto para los resultadistas puede ser muy importante, pero yo me guío mucho por otras cosas".

En relación a la gestión del vestuario blaugrana: “Pensaba que iba a ser muchísimo más difícil, esto es una balsa de aceite. No he tenido necesidad de pegar un solo grito, está siendo muchísimo más fácil de lo que esperaba. Lo están aceptando todo con una actitud extraordinaria”.

Sobre la polémica con Eder Sarabia, ha pedido que no le preguntaran más, pero se ha extendido en su respuesta: "El tema que no da mucho más de sí. La realidad es que Eder Sarabia lo único que ha hecho mal son las formas en las que se ha expresado, que son las que no me gustan. Es muy normal gritar en el campo, esto me encanta y no me preocupa. Lo que me preocupan siempre son las formas. Cuando hemos pedido disculpas ha sido porque hay una serie de palabras que entiendo que no se deben utilizar cuando representas a un club como este. En lo demás, todo el mundo entiende que el entrenador grita, el segundo grita y los jugadores aceptan perfectamente estos gritos cuando tratas de animarlos o incentivarlos para que hagan mejor las cosas. Tenemos la obligación de guardar las formas porque hay muchos niños viéndonos, la educación debe primar en gente que nos exponemos públicamente".

También ha sido cuestionado por la 'sequía' de Messi, que no ha anotado en seis de los últimos siete encuentros. A lo que ha contestado: "No me preocupa. Si marcara sería mejor, pero nunca me ha preocupado esto. Cuando pasa una racha siempre empiezas a… pero la verdad es que ocasiones está teniendo y esto es lo importante. Leo lleva 14 años metiendo goles, que ahora en un periodo concreto no lo haga no tiene mayor importancia".