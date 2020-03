Quique Setién ha sido explícito a la hora de señalar cómo se gestiona un vestuario como el del Barcelona y un líder como es Lionel Messi. En una extensa entrevista en El Periódico, ha dicho: "Messi es único, especial. Es una suerte en tu vida cruzarte con el futbolista con el que tanto has disfrutado. No es tan complicado. Al principio, todos piensan: ‘A ver si este nos va a poner a hacer flexiones en el larguero’. Es normal, son reticentes. Llevan ganando y, de repente, viene un entrenador, que sí, que ha hecho que el Betis juegue bien, que Las Palmas… Pero nada más. Entiende esta filosofía, pero, de repente, tienes que ser precavido cuando has ganado tantas cosas y quieres seguir ganando".

Cuestionado por si se lleva mal con los jugadores, ha respondido: "Es la primera noticia que tengo. Ahora mismo me entero. Ni lo sabía. ¿Ha salido eso? Ni lo sabía. Vengo todos los días al vestuario, doy la mano a los jugadores y hay un clima extraordinario. Es verdad que hay cosas que a algunos les gustaría hacer de alguna manera. O cada uno ve el fútbol como lo ve. La relación que tengo y lo que veo en el vestuario no me preocupa en absoluto de nada. Estoy encantado con la actitud que tienen, con el compromiso que muestran, con las ganas de hacer bien las cosas que planteamos (...) Lo importante es conectar con los jugadores a través del fútbol. Los jugadores le piden coherencia al entrenador. Y que el entrenador les entienda. Todo va unido. Una buena conexión entre ambos es la clave perfecta. No soy un entrenador de imponer sino cuando tengan alguna duda yo no tengo ningún problema en analizarlo. Quiero que salgan al campo convencidos. Si están de acuerdo, lo harán con entusiasmo".

El entrenador del Barcelona ha recalcado la insistencia de sus jugadores en buscar a Messi en todo momento: "Hay jugadores que piensan demasiado en conectar con él. Yo también lo haría. Messi ha resuelto el 90% de los partidos de este equipo. Siempre decía a todos mis jugadores: ‘Si el balón está en el pie de los buenos siempre tiene más posibilidades de que salga bien’. Por eso lo buscan a él, sabes que va a pasar algo. Es normal esa dependencia. Prefiero que se la den a él. Estoy más tranquilo".

Ha indicado que fue una jugada, el disparo de Isco que paró excepcionalmente Ter Stegen, la que cambió "la dinámica" de El Clásico del pasado domingo frente al Real Madrid, y que tras ella no levantó cabeza el Barça: "Salvo los que tienen una gran personalidad, algunos se esconden detrás de los rivales y no quieren el balón. Superar esos momentos no es fácil, hablamos de personas que sienten y padecen. Nadie quiere hacerlo mal, nadie quiere equivocarse".

"Esta situación me ha afectado mucho a mí. Lo primero en lo que pienso es en el club y en la imagen del club. Debe ser una imagen impoluta, hay que cuidarla. Es un tema que me preocupa mucho, es muy importante para mí. Nos pueden criticar porque planteo mal los partidos, por los cambios... Por lo que sea, pero no por el comportamiento. Hay que entender a las personas y los momentos. No todos somos iguales. Eder es un chaval que tiene un gran temperamento, y ha de aprender a controlarse. Está en ello, en tratar de solucionarlo, porque ya hemos tenido situaciones de estas. Cada vez más esporádicas, pero... (...) No, no es una excusa (que esa intensidad se vea en muchos otros banquillos). Es un chaval joven, un chaval impulsivo, que tiene muchísima energía, que para muchas cosas es tremendamente positivo. Pero estamos en el banquillo de un club al que representas y el comportamiento tendría que ser intachable. Es verdad que hay un momento aislado en el que te puede pasar cualquier cosa, te vuelves loco y te descerebras, pero esto hay que tratar de controlarlo", ha asegurado.

Además, ha añadido: "Claro que hemos hablado. Él también está preocupado. No nos da igual esta situación. Ya hemos pedido las disculpas que tenemos que pedir. Sobre todo yo porque, al final, es culpa mía. Tengo que controlar estas cosas".