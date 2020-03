Marta Pérez: "Es importante que las niñas accedan a las competiciones y al vernos digan 'yo también puedo"

Marta Pérez es una atleta mediofondista, especializada en la categoría 1.500 metros, nacida en Soria y que ahora mira a Tokio con los Juegos Olímpicos en el horizonte. Por si fuera poco, también es graduada en Medicina.

Para poder estudiar esa carrera tuvo que mudarse a Madrid, pero no por gusto: “Si hubiese podido estudiar en Soria no me hubiese ido”. “Deportivamente haberme ido a otra ciudad tampoco me supuso mucho porque ya tenía un club y una estructura deportiva en Soria”, explica.

La atleta considera que para ciertos deportes, como el atletismo, no son necesarios muchos recursos. “Deportivamente hay sitios pequeños que no tienen nada que envidiar a los grandes. Si eres investigador sí que te tienes que ir a un sitio que sea puntero, pero en el deporte hay muchos ejemplos de grandes deportistas que han salido de sitios pequeños. El deporte es una cosa muy básica y muy natural”, añade.

“Me hace gracia cuando en las retransmisiones dicen ‘bua, es de un pueblo pequeño y además de deportista es agricultor’. Parece que eso tiene más valor. Pero no tiene ni más valor ni menos, es exactamente lo mismo. No es necesario vivir en una ciudad grande para ser un buen deportista”, explica.

Marta admite que sus padres tuvieron que hacer un gran desembolso económico para costear sus estudios fuera de casa durante los primeros años. Luego, contó con la ayuda de una beca del Centro de Alto Rendimiento Joaquín Blume. Aunque una beca no siempre hace que todo sea un camino de rosas.

“Mucha gente que yo conozco entrenan solos en un parque, durante años, y luego cuando van a un centro de alto rendimiento no se adaptan. No todo el mundo lo consigue. La presión aumenta, es otra manera de tomarte el deporte. Pero puede suponer un cambio de vida”, explica.

“Si eres de una ciudad de la España más rural y entrenas sin pista, sin entrenador, por tu cuenta y te vas a una ciudad grande con muchos más recursos deportivos igual sí te replanteas ‘esto se me puede dar mejor’. Puede ser que el hecho de ir a sitios grandes en los que hay más gente haciendo lo mismo que tú haga que te impliques”.

"No sé si voy a estar en los JJ.OO, pero antes he competido y entrenado en pueblos canijos de Soria"

Este verano el Campeonato Mundial de Atletismo se disputó en Doha, Qatar. Mientras que en el fútbol la Supercopa de España abrió el debate de celebrar o no grandes eventos deportivos en países que no respeten los derechos de las mujeres, la cita del atletismo mundial pasó desapercibida.

Marta logró alcanzar las semifinales de los 1.500 metros (quedó 11º) y fue muy clara sobre la competición: “En Qatar no puedo inspirar a ninguna mujer”. Meses más tarde, la atleta incide en la importancia de la visibilización. “Es una situación muy complicada, porque hay mucho detrás: religión, política… Al final abrieron el estadio y hubo mujeres que nos veían, pero era difícil que nos sintiésemos identificadas porque somos muy distintas culturalmente”, explica.

La atleta admite que uno de los factores clave a la hora de elegir el atletismo entre otros deportes fue el acceso a las competiciones. “Es muy importante que las niñas tengan acceso a competiciones cerca de ellas. Que vayan, que las vean. Sin que nosotras seamos excesivamente importantes, las niñas al vernos también pueden decir ‘aiba, pues igual yo también puedo estar ahí’”.

Todavía con los JJ.OO colgando de un hilo por la crisis del coronavirus, Marta echa la vista atrás antes de la gran cita. “No sé si voy a estar en los JJ.OO, pero antes he competido en pueblos canijos de Soria y he entrenado ahí, en un parque. Es importante que puedan ver que estando en un club pequeño pueden llegar arriba”.

“Es verdad que es un poco contradictorio. Por un lado no tengo que irme de mi ciudad para llegar arriba, pero luego la realidad muestra que yo sí me he tenido que ir. Pero no por competir, sino porque me han echado: yo quería estudiar una cosa que no había”, concluye.