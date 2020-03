Una televisión extranjera saca los colores a Abascal: "Está creando un problema sin conocer los datos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, concedió una entrevista a la cadena de televisión colombiana NTN24 dentro del programa 'Cuestión de Poder' dirigido y presentado por el periodista catalán Gustau Alegret. La entrevista tuvo lugar el 29 de febrero, pero ahora está teniendo mucha repercusión en redes sociales por las certeras preguntas que realizó el periodista: el propio Abascal tuvo dificultades para salir airoso en algunas cuestiones como la inmigración.

El diputado de ultraderecha desplegó su habitual discurso antiinmigración y su alineamiento con otras formaciones de la extrema derecha europea. Alabó a Donald Trump, pese a las medidas proteccionistas que tanto están afectando al campo español, así como al presidente húngaro Viktor Orbán, un confeso derechista que ha expulsado sistemáticamente a los inmigrantes de su país.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue precisamente la inmigración. “La oficina económica del Gobierno y un estudio de La Caixa, una de las principales instituciones financieras en España, asegura que los inmigrantes reciben el 5,4% del gasto público y aportan a los ingresos totales el 6,6%. Tiene un saldo neto de su contribución de 5.000 millones de euros”, planteó el periodista a Abascal en una de las ocasiones.

👽Abascal es TT por esta entrevista donde queda en evidencia que miente descaradamente pic.twitter.com/lkWunJA1mw — ⚡️ JUANMA DEL OLMO (@juanmalpr) March 7, 2020

A partir de aquí comienza un intercambio de argumentos que dejan en total evidencia al líder de la extrema derecha en España. “Estos datos chocan con lo que usted me decía de mi familia primero y luego el resto”, sigue el periodista. Abascal ,entonces, responde que esos datos "se refieren a la inmigración legal", no los inmigrantes ilegales que él considera son el problema. “Pero los que reciben ayudas públicas no son inmigrantes ilegales. Si no, no podría recibir ayudas públicas. Entonces ahí hay una contradicción”, apunta Alegret.

El diputado de Vox insiste en que "son ilegales en muchos casos", pero el periodista zanja: "Está usted creando un problema sin conocer los datos". Abascal visiblemente molesto responde: "No hombre". Para rematar, el periodista le plantea al líder de Vox que "que le parecía si sus palabras se hubieran reproducido en países como México, Argentina o Venezuela cuando recibieron ingentes cantidades de inmigrantes españoles buscando un futuro mejor y que llegaron de manera irregular y se integraron y aportaron un desarrollo económico y social". Tras esto, su respuesta no ha sido clara y ha tratado de cambiar de tema rápidamente.

También, ha querido hablar sobre el tipo de inmigración que sí le gustaría recibir: "Aquellos que tengan una misma cultura", de ahí que acepte a los emigrantes procedentes de países hermanos como Hispanoamérica que "es una inmigración que tiende a integrarse bien en la sociedad española". Según él, un Estado debería poder controlar la inmigración que recibe "según las necesidades económicas".

Otro punto interesante ha sido cuando Abascal ha tratado de defender las políticas de Donald Trump, mientras que el periodista le ha señalado primero que estas medidas afectan directamente al campo español y, por otra parte, que los aranceles se tomaron por otras cuestiones que no tenían nada que ver con el gobierno actual.