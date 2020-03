Tello logró el gol de la victoria para el Betis ante el Real Madrid en el partido que cerraba la jornada 27 de la Liga Santander que sirvió para que los de Zidane perdieran el liderato del campeonato. Pero Joaquín pudo haberlo hecho unos minutos antes en un contraataque en el que se quedó solo delante de Thibaut Courtois, el portero del conjunto blanco.

Mano a mano con Courtois.

Joaquín puede con él pero... no puede marcar. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/X0Qc8CkChV — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) March 8, 2020

Era el minuto 54 del partido y el del Puerto de Santa María regateó al portero belga pero en lugar de tirar a puerta - que parecía lo más sencillo- trató de buscar un centro al compañero que estaba en el punto de penalti.

El veterano jugador del Betis se quedó unos segundos tendido en el terreno de juego lamentando la ocasión perdida. Mientras, algunos tuiteros aprovecharon la ocasión para recordar las palabras que captaron las cámaras de televisión en las que criticaba a Vinicius. "Este es muy malo", dijo mientras calentaba en un partido entre los dos equipos celebrado en el Santiago Bernabéu.

"Joaquíncius", le dijo un usuario. "Que se ría ahora de Vinicius", le espetó otro. Más de uno aseguró que el capitán es mejor contando chistes que rematando a puerta... Los seguidores del Betis no tardaron en salir en defensa de su capitán. "Vinicius no se hubiera ido ni del portero. Más quisiera haber jugado al nivel de Joaquín", alegó un bético.

Joaquín se disculpó en su día con Vinicius por aquel incidente. Lo hizo en una entrevista en Canal Sur. "Eso es un comentario que se hace en un momento determinado y no tenía que haber salido nunca. Me quise referir a que de cara a gol Vinicius afortunadamente para nosotros no está bien. No es algo que me invente yo. Pero no es que no sea buen futbolista, porque si no no estaría en el Real Madrid. Yo no soy así. Además, de cara al gol tengo menos peligro que un gitano sin primos", señaló.

