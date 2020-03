Una concursante de 'OT 2020', protagonista de la noche por su "traspié"

Este domingo, horas antes del comienzo de la octava gala de 'OT 2020', Noemí Galera comunicó a la audiencia que habían tenido que inmovilizarle la rodilla a Samantha, una de las concursantes, después de chocar con un compañero durante una de las clases de Iván Labanda.

Como era de esperar, los espectadores estuvieron pendientes de la joven artista durante todo el programa. Y es que aunque consiguió llevar a cabo su actuación, interpretando "Girls Just Want To Have Fun" junto a Anaju, el nombre de Samantha estuvo muy presente en redes sociales a través de comentarios, bromas y muchos memes:

POR FAVOR MIRAD A SAMANTHA NO PUEDO PARAR DE REÍRME #OTGala8 pic.twitter.com/UccgU3ftfB — tere 🌧♿️ (@terehielos) March 9, 2020

sam en esta gala? lo mejor que me ha pasado en la vida #OTGala8 pic.twitter.com/SkbyEPg9PN — M. (@MeganFdezz) March 9, 2020

* selectividad 2056*

1. Contextualiza y describe la imagen #OTGala8 ( ESTO ES HISTORIA ) pic.twitter.com/jLdP0Khakn — Natalia Barrera (@nataliabaarrera) March 9, 2020

lo siento pero en esta gala Samantha no ha parado de ser un meme😂#OTGala8 pic.twitter.com/WGbABWDOsP — Sonia🌟 (@soniaorero1) March 9, 2020

'Supervivientes' eclipsa a 'OT'

'Operación triunfo' sigue sin destacar en el prime time de La 1. Anoche, la octava gala de 'OT 2020' anotó un 10,9% de cuota de pantalla, con 1.479.000 espectadores. El talent musical de TVE se tuvo que conformar como la tercera opción de la noche tras ser superado por la película 'Kong: La isla calavera' (12,8% y 1.917.000) de Antena 3 y el debate de 'Supervivientes', que lideró su franja de emisión con un buen 19,5% (2.368.000) en Telecinco.