Noemí Galera, directora de la academia de Operación Triunfo, se ha visto obligada a explicar lo que ha sucedido este domingo —a escasas horas se la octava gala de este talent show de TVE— durante uno de los ensayos. Samantha, una de las favoritas del público, ha sufrido un fuerte golpe en la rodilla tras chocar con su compañero Jesús.

Samantha, tras recibir este fuerte impacto, ha comenzado a gritar de dolor y a sentirse mareada. Todo sucedió durante una clase de interpretación de Iván Labanda, ya que los alumnos tenían que hacer un ejercicio que consistía en correr hacia sus parejas de ensayo. Todos sus compañeros y todo el equipo de profesores se preocuparon por el estado de la concursante ya que todo apuntaba a una grave lesión de rodilla.

"A Samantha le han hecho una radiografía, un TAC y una resonancia. No tiene nada roto pero, de momento, le han inmovilizado la rodilla. Ahora está en plató comiendo. Ha hablado con sus padres para tranquilizarlos y está animada. Gracias a todxs", ha escrito la directora del programa, Noemí Galera, después de que varios de los usuarios del directo del programa se hayan pronunciado en redes sociales del percance que había sufrido Samantha que hoy canta junto a Anaju la canción 'Girls Just Want to hace Fun' de Cyndi Lauper.

Uy 🤕 @SamanthaOT2020 se ha dado un golpe rodilla con rodilla de @soyJesusOT2020 y está un poco mareada 🥺 Pero seguro que se recupera en nada... ¡Ánimo Sam! #HoyTocaGala8M ❤️ pic.twitter.com/DSl1KBa7mr — Operación Triunfo (@OT_Oficial) March 8, 2020

Flavio llevando a la lisiada y Jesús ofreciéndose para llevarla él también. Mientras Nia bajándole la falda a Samantha.

Esta gente es un cuadro. #OTDirecto8M pic.twitter.com/wfCtE7EBWT — Tramp. (@beingatramp) March 8, 2020