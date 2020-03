Los eventos culturales afectados por las nuevas medidas contra el coronavirus

El Gobierno ha ordenado este martes la suspensión de todas las actividades colectivas en espacio cerrados de más de mil personas y en los eventos de ocio y cultura con una afluencia de menos de mil personas, se reducirá su aforo a un tercio del mismo, para impedir que haya una masificación excesiva en estos espacios cerrados. Se trata de medidas, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, solo aplicables en la Comunidad de Madrid, Vitoria y Labastida en la provincia de Álava, y La Rioja, las tres zonas de transmisión significativa y que empezarán a aplicarse este miércoles. Las medidas, anunciadas sin dar más detalles, han generado cierto "desconcierto", tal y como admiten distintas fuentes del teatro y del cine.

TEATRO

Es el principal afectado. Solo en Madrid, hay más de diez teatros con un aforo de mil personas o más, y muchos de ellos son los teatros de musicales de la Gran Vía madrileña: Coliseum (1400 espectadores), Lope de Vega (1400), teatro Nuevo Alcalá (1240), Teatro Calderón (en torno a 1000), Teatro Rialto (1020) y el Teatro EDP Gran Vía (en torno a 1000). Además, a estos teatros se suman el Auditorio Nacional, que forma parte de la red de teatros que gestiona el Instituto Nacional de las Artes Escénicas (Inaem), con 2.300 localidades, además del Teatro de la Zarzuela, con 1242 butacas. El Teatro Monumental, con 1200 butacas, y el Teatro Real, con 1700 butacas, también estarían sujeto a la aplicación de esta medida de suspensión de su actividad.

El resto de teatros, públicos y privados de la capital de España, con aforos inferiores a las mil localidades tendrían que reducir, según lo dicho por el ministro en rueda de prensa, sus aforos en un tercio, una medida que afecta al Teatro Español, a los Teatros del Canal, a las Naves del Español Matadero o teatros privados de Madrid como el Bellas Artes, el Teatro Marquina, o el Pavón Teatro Kamikaze, que este jueves tenía previsto el estreno de su último montaje Traición.

La reacción mayoritaria entre los gestores de teatros es de desconcierto porque dicen no tener información acerca de cómo y cuándo ejecutar estas medidas. Desde Som Produce, la segunda productora de musicales en España, se preguntan cuándo entra en vigor esta medida o qué hacer con las entradas ya vendidas. En estos momentos, hay reuniones abiertas en el Teatro Real o en la Asociación de Productores de Teatro de Madrid, que agrupa a 24 teatros privados de la capital. De momento, el INAEM, espera el detalle y la publicación del decreto para poner en marcha el cierre de las salas.

MUSEOS

En declaraciones a la prensa tras la rueda de prensa, el ministro ha especificado que solo afecta a espectáculos "estáticos"; por lo que no a los museos. De tal manera que, tanto centros comerciales como museos estarán abiertos. De momento, tanto el Museo del Prado como el Reina Sofía están analizando la situación.

Lo que sí han confirmado es la caída de visitantes durante la primera semana de marzo ambos museos han visto reducir el número de visitas. El Prado ha sufrido una caída del 30 por ciento en el número de visitantes en esta última semana. El Reina Sofía, donde desde el 1 de marzo hasta el 9 ha mermado la presencia de visitantes hasta un cincuenta por ciento diariamente. Han pasado de tener 6.000 visitantes a 3.000 al día. Lo achacan a la crisis del coronavirus; ya que han tenido que cancelar decenas de visitas en grupo, principalmente de turistas italianos, franceses y alemanes, que son las nacionalidades que más visitan la pinacoteca.

Como medidas más inmediatas, el Reina Sofía ha establecido el teletrabajo entre sus empleados. Todos los trabajadores con hijos menores de 14 años se quedan en casa. Todas las visitas de grupos escolares de Madrid han sido canceladas. Otras medidas tomadas han sido extremar los aforos en las salas con más afluencia de público, como son las que albergan al Guernica, el cuadro de Picasso, y los cuadros de Salvador Dalí. Por su parte, el Museo Thyssen no ofrece datos sobre el número de visitantes y se limita a remitir a lo que Sanidad mande.

MÚSICA

Hay varias citas importantes en el Wizink Center, en Madrid, en los próximos días. El antiguo Palacio de los Deportes asegura que está ofreciendo fechas alternativas a los promotores, pero que serán ellos quienes anuncien cancelaciones y/o retrasos. El 21 de marzo Amaral tiene previsto dar un concierto allí, de momento los organizadores no confirman aplazamiento ni suspensión. El grupo Tequila también tiene previsto actuar en el Wizink el 20 de marzo y, por el momento, no han informado de cancelación o aplazamiento.

Aunque Barcelona queda al margen de estas medidas, al no ser una zona de riesgo de contagio, el Primavera Sound -principal festival de música en nuestro país- trabajan con normalidad. "En coordinación con las autoridades sanitarias locales, estamos siguiendo muy atentamente la evolución de los acontecimientos para garantizar la seguridad de nuestro público y de todas las personas implicadas en la celebración del festival. Sobre los "y sis", no hablamos sobre posibles especulaciones. Esto es lo que te podemos contar hasta hoy".

CINE

Las salas de cine también se verán afectadas por esta medida, sobre todo aquellas que superen los 1000 espectadores. Por su parte, los cines Renoir de Madrid siguen abiertos este martes y siguen a la espera de saber cómo reducen el aforo en los próximos días. Tanto la sala Kinépolis, como el Cine Capitol, ubicado en la Gran Vía madrileña, se verían afectados al superar el aforo de más de 1000 butacas. La asociación de distribuidores estudia cómo va a afectar esta medida al sector, a la espera de conocer por escrito el decreto en el que se detallan estas medidas.

El principal afectado de manera indirecta es el Festival de Cine de Málaga que ha decidido supender el certamen que comenzaba este mismo viernes. A pesar de no estar en zona afectada, dice el ayuntamiento de la ciudad que prefieren aplazar el evento: "Aunque las autoridades sanitarias no impiden expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita se desarrolle con normalidad", ha apuntado.