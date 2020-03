La defensa de Weinstein pide cinco años de cárcel para el productor por su edad y su salud

Los abogados del productor de Hollywood Harvey Weinstein, quien fue condenado el mes pasado por violación y agresión sexual, han pedido a un tribunal de Nueva York que tome en consideración su salud y edad y lo sentencie a prisión por cinco años. Weinstein, de 67 años, enfrenta hasta 29 años de prisión después de ser declarado culpable de agredir sexualmente a la exasistente de producción Mimi Haleyi en 2006 y violar a la ex aspirante a actriz Jessica Mann en 2013. La condena de Weinstein fue un hito para el movimiento #MeToo, que fue quien impulsó su caso a partir de finales de 2017.

"Acepte esta carta como nuestra solicitud de que el tribunal sentencie al Sr. Weinstein a un período de encarcelamiento de cinco años", pidieron tres de los abogados de Weinstein en una carta a la que ha tenido acceso Reuters y que estaba dirigida al juez James Burke de la Corte Suprema del estado en Manhattan. La carta está firmada por los abogados Damon Cheronis, Donna Rotunno y Arthur Aidala y está fechada el lunes. Weinstein conocerá este miércoles 11 de marzo su sentencia definitiva.

Weinstein cree que tiene una conmoción cerebral

El pasado domingo, Weinstein se cayó en la prisión de Rikers Island (Nueva York) donde está preso a la espera de conocer su condena. Fue operado del corazón el miércoles de la semana pasada en un hospital carcelario de la Gran Manzana en el que permanecía desde el 24 de febrero. En la cárcel no dispone de su andador, según explicó su representante Juda Englemayer al canal CNN.

"Harvey dice que tiene palpitaciones en la cabeza todo el tiempo y cree que tiene una conmoción cerebral. No lo han diagnosticado oficialmente", explicó el representante, a quien Weinstein le ha dicho por teléfono que está teniendo mucho tiempo para "pensar sobre su vida y lo que ha hecho", y también que "no fue un buen hombre y así es como ha llegado hasta allí". Englemayer explicó al portal Page Six que el productor dispone de una silla de ruedas pero le está costando adaptarse sin un andador a su vida en la prisión de Rikers, donde está alojado en una celda en el área de la enfermería junto a otros dos hombres.

Weinstein fue declarado culpable de dos de los cinco cargos que le imputaba la Fiscalía: uno de acto sexual criminal en primer grado, que acarrea entre 5 y 25 años de prisión, por practicar sexo oral a la fuerza a la ayudante de producción Mimi Haley en 2006; y otro de violación en tercer grado, penado con máximo 4 años, contra la aspirante a actriz Jessica Mann en 2013.