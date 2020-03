Directo | Pedro Sánchez: "Para combatir esta emergencia de salud pública haremos lo que haga falta"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes para dar la última hora del coronavirus y para informar del Consejo Europeo que se ha celebrado este martes por videoconferencia a partir de las 17 horas.

El presidente ha ofrecido un mensaje de tranquilidad y de confianza en las instituciones tras las medidas tomadas por el Ejecutivo para combatir la crisis del virus en España, donde los casos ya se elevan a 1.639. De hecho, el presidente ha afirmado que para combatir al coronavirus "haremos lo que haga falta".

Sobre el coronavirus

"Puedo adelantarles que en los próximos días se anunciarán paquetes de medidas conjuntas"

"La respuesta integral es la imprescindible para vencer al virus"

"Los escenarios no son estáticos. son dinámicos y en consecuencia el Gobierno de España ha adoptado medidas de manera ágil y contundente"

"Estamos ante una emergencia sanitaria que vamos a superar, que nos va a costar, pero que vamos a superar. Lo vamos a conseguir antes si cada uno de los integrantes de la sociedad asumimos nuestro papel"

"Nuestro primer criterio ha sido confiar la dirección técnica a los expertos (...) El segundo pilar ha sido el seguimiento continuo de la situación para tomar las decisiones para cada momento (...) El tercero es la coordinación máxima con las autonomías y los socios europeos (...) El cuarto criterio es la total transparencia informativa"

"Quiero enviar un mensaje de confianza, de serenidad y de estabilidad. Para combatir esta emergencia haremos lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. Juntos superaremos esta crisis"

"Sobre Europa, el Gobierno de España ha defendido una actuación coordinada sanitaria y económica. Mecanismos para dotar de liquidez a las medianas y pequeñas empresas que puedan sufrir por el coronavirus"

"Esperamos que se puedan flexibilizar las normas de estabilidad y tomar medidas con la política fiscal para reforzar el sistema de salud pública"

"Estamos trabajando en la elaboración de un plan económico de choque contra los efectos de esta emergencia"

"Las previsiones indican que la consecuencia económica será seria y que será transitoria. Es complejo hacer una cuantificación económica porque no sabemos cuál será la duración de esta crisis"

"El jueves está prevista una reunión con los agentes sociales para sumarles en la respuesta a esta crisis y para mitigar los efectos sobre los trabajadores y trabajadoras"

El plan de choque del Gobierno de España incluirá medidas en cuatro grandes ámbitos en línea con lo que se va a aprobar por el Consejo Europeo: dedicar recursos a proteger y garantizar el bienestar de las familias y de las familias trabajadoras damnificadas por el cierre de centros educativos, medidas para garantizar el suministro de productos sanitarios, medidas para proteger el empleo en sectores que sufren caídas temporales de demanda y apoyar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas"

"Vamos a contemplar medidas en el turismo y el deporte. Recibirán un apoyo específico"

"Para vencer a una amenaza como el coronavirus hay que tener un sistema sanitario robusto y eficaz y una respuesta coordinada y unida. Por fortuna cumplimos con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Son un motivo de orgullo y una coraza de seguridad en situaciones como la que estamos pasando. Estamos ante una crisis de grandes dimensiones y no caben soluciones solitarias. Ante este problema no hay opiniones ni colores, solo importa la ciencia. El Gobierno ha coordinado respuestas con gobiernos de distinto signo"

"Cada persona que siga las reglas está protegiendo su salud y la de sus familiares, vecinos y conciudadanos"

Quisiera terminar dirigiéndome a la ciudadanía para asegurarme que estamos cumpliendo con nuestra tarea, tomando medidas adecuadas a la envergadura del desafío que tenemos por delante. Vamos a salir unidos y reforzados. No me cabe duda. La sala de un hospital no entiende de colores o ideologías. Este problema nos afecta a todos como país y como tal le estamos haciendo frente"

"El criterio de los expertos guiará la decisión. En función del parecer de la comunidad científica se tomará una decisión con respecto a las Fallas"

Se han hecho un total de 34 ruedas de prensa. El ministro de Sanidad ha dado 14 ruedas de prensa y va a comparecer de nuevo en el Congreso de los Diputados. Transparencia informativa. La más extensa que se ha dado en nuestro país ante una crisis así"