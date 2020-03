Pablo Motos vuelve a alertar sobre el coronavirus: "Nos esperan unos días duros"

El cierre de todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid, histeria en los supermercados…el coronavirus continúa avanzando por el territorio español y, en consecuencia, sigue siendo el tema principal de los medios de comunicación, ya sea informativo o de entretenimiento. Y es que este lunes, sin ir más lejos, Pablo Motos quiso empezar 'El Hormiguero' alertando otra vez sobre el COVID-19.

"Estamos preocupados. Es inevitable, el coronavirus está por todas partes y vamos a tener que enfrentarnos a él", afirmó el presentador en el programa de Antena 3. "Nos esperan algunos días duros, muchos cambios en nuestras costumbres diarias y aprender a esperar a que esto pase, porque esto también pasará".

Y añadió: "Mientras tanto, nuestro compromiso es como el del primer día. 'El Hormiguero' es un lugar en el que pase lo que pase te haremos sentir bien. Si hay una información relevante la daremos, pero necesitamos un descanso ante tanta preocupación, un oasis".

Nuestro compromiso es el mismo que el del primer día: pase lo que pase, hacerte sentir bien #LeoHarlemEH pic.twitter.com/MqnPswibdE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) March 9, 2020

Hace solo una semana, Motos ya habló del virus en 'El Hormiguero'. "Se han dicho muchas mentiras. No lo transmite los mosquitos, no lo transmiten las mascotas, no es bueno tomar cocaína para quitar el coronavirus..... Se han dicho muchas gilipolleces, pero solo hay que dedicar 9 minutos a la página oficial de la Organización Mundial de Salud (OMS)", dijo. "Dejaros de vídeos de Youtube. Esto no es una broma. Es peor que una gripe, hay gente que se muere y esta es la información básica sobre el coronavirus".