"Reírse es el mejor antídoto": los consejos de Pablo Motos para hacer frente a la crisis del coronavirus

El pasado lunes, apenas unas horas después de que Álava y la Comunidad de Madrid decretaran el cierre de todos los centros educativos durante las próximas dos semanas para hacer frente al coronavirus, Pablo Motos comenzaba El Hormiguero con un pequeño monólogo en el que hablaba sobre el también conocido como COVID-19: "Estamos preocupados. Es inevitable, el coronavirus está por todas partes y vamos a tener que enfrentarnos a él".

A continuación, y después de mostrar su preocupación ante una enfermedad que ha contagiado a más de 1.700 personas en todo el país durante las últimas semanas, el presentador aseguraba que tendremos que acostumbrarnos a un escenario completamente nuevo que se reflejará en nuestro día a día: "Nos esperan algunos días duros, muchos cambios en nuestras costumbres diarias y aprender a esperar a que esto pase, porque esto también pasará".

"En los próximos días, los contagios subirán bastante"

Apenas un día más tarde, el presentador ha vuelto a abrir su programa con un nuevo monólogo dedicado a la crisis del coronavirus: "Bienvenidos a El Hormiguero. Antes de empezar, me vais a permitir de nuevo hablar sobre el coronavirus porque, en los próximos días, los contagios subirán bastante. Pero no por nada, sino porque los datos que tenemos no están actualizados. Desde que se hace el examen y te dan los resultados pasan entre cuatro y seis días, con lo cual, la cifra va a aumentar".

Tras de valorar el aumento de afectados, el presentador ha ofrecido una serie de recomendaciones para hacer frente al coronavirus: "Lo que se nos pide en este momento es higiene, precaución, responsabilidad y sacar la buena persona que tenemos dentro. Cuando suceden cosas terribles, como por ejemplo el 11-M, todos ayudábamos a todos y yo creo que este es el momento de sacar esa parte de nosotros que todos llevamos dentro".

"Aunque no tengas ganas, hacer bromas y reírse es el mejor antídoto para bajar la ansiedad"

Una vez hablado sobre las distintas recomendaciones para hacer frente al virus, el presentador ha vuelto a incidir en la idea de que vamos a pasar por unos días complicados. Sin embargo, Motos ha querido dar un mensaje positivo ante la incertidumbre: "La buena noticia es que el calor está cerca y esto pasará. La buena noticia es que, aunque en China lo hayan pasado muy mal, están saliendo. En China ya no hay registros de contagios fuera de Wuhan, que es la ciudad en donde que supuestamente empezó todo".

Por esa misma razón, Pablo Motos ha instado a copiar a China: "Hasta que haya mejores ideas, lo mejor que podemos hacer es copiar a China, que es lo que ha empezado a hacer Italia. Llegarán las restricciones, se contendrá la enfermedad, y seguiremos con nuestras vidas". Respecto a las personas, el presentador ha recomendado que mantengan el ánimo arriba en cualquier momento: "Aunque no tengas ganas, hacer bromas y reírse es el mejor antídoto para bajar la ansiedad".