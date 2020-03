"A tu casa, desgraciado": así ha sido el primer monólogo de David Broncano en 'La Resistencia' sin público

La Resistencia, al igual que otros programas como Sálvame o El Hormiguero, ha sido otro de esos programas que ha decidido grabar el programa sin público como medida para hacer frente al coronavirus. Una decisión que ha dejado imágenes inéditas para la historia de la televisión, como ha demostrado Pablo Motos con un plató que, por primera vez en catorce años, estaba completamente vacío para recibir a las influencers Twin Melody.

A pesar de que David Broncano está más que acostumbrado a trabajar sin público, tal y como demuestra en La Vida Moderna cada vez que graba un programa sashimi, nunca antes se había enfrentado a algo así en televisión. Por esa misma razón, y con el objetivo de caldear un poco el ambiente, los responsables del programa han decidido meter a alguien y que hiciera como le insultara un poco. Concretamente a la responsable de vestuario, quien ha comenzado a soltarle todo tipo de improperios al presentador: "Me vas a comer el coño, más tarde que nunca, desgraciado. ¿Tú te crees? Gilipollas, me vas a tocar el coño ya, me tienes harta!".

El monólogo más complicado de David Broncano

Después de que Alice abandonara su butaca, David Broncano ha comenzado su monólogo explicando que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha determinado que el coronavirus ya es pandemia global. La rápida propagación del virus por Europa ha provocado que fiestas como las Fallas, que ni tan siquiera pararon durante la Guerra Civil, hayan tenido que ser canceladas: "Han parado hasta las Fallas, que no habían parado en la Guerra Civil. La gente no distinguía si era una mascletá o una incursión de los nacionales".

Sin embargo, y dado que no recibía ninguna respuesta por parte del público, Broncano ha pedido a sus compañeros y colaboradores que subieran al escenario para escuchar su monólogo. Desde Grison y Ricardo Castella hasta otros como Jaime Caravaca o Jorge Ponce. Después de que estos se acomodaran a los pies del presentador, Broncano ha comentado la noticia de que han ordenado a un senador americano acudir a un taller para prevenir el acoso sexual por acosar sexualmente a una mujer durante un taller para prevenir el acoso sexual.

"Esto está muerto"

Sin embargo, cada vez que este hacía chistes sobre la noticia, el humorista recibía críticas por parte de los colaboradores del programa. Por esa misma razón, David Broncano les ha pedido que se bajaran hasta las butacas del teatro. A continuación, y con todos ellos situados en sus respectivos asientos, el de Orcera ha comentado la noticia de que Vox quiere cerrar todas las plataformas pornográficas.

Tras hablar sobre la misma, el presentador volvía a ser interrumpido por Jaime Caravaca, quien vio necesario cortar el monólogo para hacer un chiste sobre Plácido Domingo: "Esto le da vidilla al programa, que está muerto". Finalmente, y ante la imposibilidad de hacer el monólogo, David Broncano ha decidido dar por comenzado el programa.