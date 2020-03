"No es ninguna chorrada": los consejos de Pablo Motos para hacer frente al miedo por el coronavirus

El Hormiguero se ha quedado por primera vez en catorce años sin público. Todo ello como consecuencia de la crisis del coronavirus, que ha llevado a los distintos programas a prescindir de la audiencia para evitar posibles contagios. Una situación inédita para Pablo Motos, quien ha reconocido que le resulta muy raro grabar en estas condiciones: "Desde hace 14 años siempre ha habido público en esta grada y es la primera vez que me enfrento a un programa así".

Por esa misma razón, y aprovechando la coyuntura actual, el presentador ha decidido hablar sobre el miedo y sobre cómo hacerle frente. Después de reconocer que no es psicólogo, psiquiatra, ni médico, Pablo Motos ha reconocido que pasa miedo cada noche antes de salir: "Tengo miedo cada día. Hay noches que las cosas se ponen muy difíciles en los ensayos porque sale casi todo mal. De repente, está como todo al revés, y el miedo me paraliza y me deja como en blanco".

Después de reconocer que este tipo de situaciones le han hecho estudiar mucho sobre el miedo, el presentador ha explicado qué es el miedo y cuál es su origen. Para ello, Motos se ha remontado hasta la época en la que vivíamos en las cavernas: "Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, porque en aquella época todo nos mataba. Entonces, si veías moverse una rama, era mejor pensar que había un animal peligroso que te iba a atacar, que pensar que era el viento".

A pesar de que hemos evolucionado como especie, el diseño de nuestro cerebro sigue el mismo. Y, por esa misma razón, nuestra mente imagina sigue imaginando lo peor cada vez que nos enfrentamos a una situación desagradable: "Aunque solo es un pensamiento, lo vivimos como una realidad muy presente". Sin embargo, Motos recuerda que no lo es, que mucho de lo que sentimos ahora mismo "no es cierto".

Los consejos de Pablo Motos para hacer frente al miedo

Después de explicar que es normal tener miedo al coronavirus, ya que es invisible, el presentador ha dado varios consejos para hacerle frente. En primer lugar, Pablo Motos ha recomendado ser valientes o, al menos fingirlo: "Cuando tengo miedo, intento crear armonía a mi alrededor. Cantar, bailar o reírte no es ninguna chorrada cuando tienes miedo. Uno no puede tener una emoción y la contraria al mismo tiempo. Os vais a sentir ridículos, pero hay un momento en el que empieza a funcionar".

A continuación, el presentador también ha recomendado controlar la respiración: "Hay una respiración, conocida como respiración antipánico, que consiste en coger aire por la nariz cinco segundos, aguantar la respiración otros cinco y, a continuación, expulsarlo por la nariz". Y es que, tal y como explica Motos, cuando tenemos ansiedad, respiramos corto y mal: "Coges mucho aire pero lo sueltas muy mal". De esta manera, y si respiramos de la forma adecuada, equilibramos el sistema simpático y el parasimpático: "A mí me sirve".