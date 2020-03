¿Quién competirá en los JJOO si los deportistas no se pueden clasificar?

El problema ya no es Tokio 2020, el problema es que no hay camino para llegar hasta Tokio. La gran pregunta de si habrá o no Juegos Olímpicos ha quedado en un segundo plano para muchos deportistas que se preguntan ahora cómo lo pueden hacer para estar en Tokio 2020 porque no ven claro el camino para llegar a Japón.

Los meses de marzo y abril llegaban repletos de preolímpicos decisivos para obtener los últimos billetes olímpicos en numerosas disciplinas como el balonmano, taekwondo, boxeo, esgrima o natación sincronizada, entre otros, preolímpicos que se suspenden o aplazan hasta nueva fecha, lo que implica un cambio de planificación inasumible a estas alturas.

Además, había programados numerosos eventos y torneos continentales y mundiales que dan puntos decisivos para la clasificación olímpica. La mayoría no se disputan. Esto hace, por ejemplo, que Lydia Valentín, que no ha puntuado todavía este año, se queda por ahora sin el Europeo que era clave tanto para ella como para otros deportistas. Lo mismo pasa con eventos importantes para conseguir las mínimas en atletismo o en natación, con un Open de Primavera a la vuelta de la esquina que es el evento que tiene que confirmar las primeras plazas de los nadadores españoles.

El problema de Carolina Marín

A ello se añade un nuevo problema: hay países que no facilitan la entrada de deportistas españoles para competir al proceder de un país de riesgo. Es lo que le pasa a Carolina Marín, que pese a estar compitiendo en Inglaterra y no haber estado en España en los últimos días, en India le deniegan el visado para disputar el India Open que se celebra en dos semanas y que es puntuable para el ránking olímpico de bádminton.

Los que no tienen la clasificación asegurada viven con incertidumbre esta nueva realidad que les complica en exceso su lucha por estar en Tokio y los que ya se han clasificado ven como se alteran los planes de entrenamiento y cambia su rutina. A la suspensión de eventos que servían de preparación, se une el cierre de las instalaciones deportivas como el CAR de Madrid lo que ha obligado a muchos deportistas a volver con sus padres, regresar a sus pueblos y a buscar alternativas para entrenar como los karatekas o taekwondistas, que han decidido entrenar en casa ante la falta de espacios óptimos.

La situación pone en jaque a los Juegos Olímpicos por mucho que el COI sigue manteniendo su postura de seguir adelante con ellos.