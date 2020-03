"Han dicho pandemia, no pa'Denia": los mejores tuits para concienciar sobre la importancia de quedarse en casa

El hashtag #QuédateEnCasa se ha convertido en tendencia en redes sociales. Apenas unos días después de que las italianas e italianos hicieran lo propio para concienciar a la sociedad sobre la importancia de quedarse en casa para evitar la propagación del virus, el hashtag llega a España para animar a la sociedad a buscar planes alternativos y salvar la vida terceras personas: "Evitemos desplazamientos innecesarios de unas comunidades a otras. Cuidándonos nosotros salvamos las vidas de nuestros mayores".

A pesar de que el coronavirus ha mermado considerablemente la oferta cultural, las redes sociales se han llenado de alternativas para disfrutar el fin de semana sin salir de casa. Mientras que algunos grupos de música han decidido ofrecer sus conciertos a través de un streaming en directo, otros, como es el caso de Taburete, han compartido sus series favoritas para pasar el fin de semana en casa. Desde Breaking Bad hasta True Detective o Fargo. Y es que, Twitter se ha convertido en una plataforma en la que podemos encontrar recomendaciones de todo tipo. Desde series y películas hasta libros o juegos de mesa.

Cada vez son más las personalidades que recurren a este hashtag, y a otros como #YoElijoSerResponsable, #YoElijoSalvarVidas y #YoMeQuedoEnCasa, para animar a la sociedad a quedarse en casa los próximos días para contener la propagación del virus. Entre ellos podemos encontrar algunos actores y actrices como Inma Cuesta, Alba Flores, Úrsula Corberó o Alex O' Doherty. También cantantes como Anna Guerra, David de María, Edurne y Ricky Merino, quien ha explicado que se perderá el cumpleaños de sus sobrinos por no viajar hasta Mallorca.

Como #YoMeQuedoEnCasa tenía esta lista de Series. Os la comparto 🤣 Espero que vais alguna pic.twitter.com/f8eBBYav34 — elenago (@soyelenago) March 12, 2020

"¿Qué tal las cañas?"

En Italia han hecho unos carteles para concienciar a la gente de que se quede en casa durante la crisis del coronavirus. Los he traducido y adaptado al español.#QuedateEnCasa pic.twitter.com/0qTZoZdHjs — Pol Turrents (@polispol) March 13, 2020

Entre las distintas campañas que conciencian sobre la recomendación de quedarse en casa destaca la del director de fotografía Pol Turrents, quien ha hecho unos carteles para concienciar a la gente de que se quede en casa durante la crisis del coronavirus. En ellos se pueden ver las consecuencias de salir de cañas, viajar de turismo a Madrid o disfrutar de la terracita del bar, entre otras.

Una idea, que proviene también de Italia, en el que podemos ver las consecuencias del coronavirus de una forma gráfica: "Tu responsabilidad personal hoy podrá determinar la salud física, económica y psicológica del país. Ninguna orden o mandato, solo la más grande forma de consciencia sobre vuestra vida, cambiará la suerte de esta horrible enfermedad".

El humor vuelve a ser clave

Y, como nunca ha faltado en Twitter, hay quienes han recurrido al humor para hablar sobre la campaña. Entre ellos destaca la cómica Raquel Sastre, quien ha querido frenar la curva del coronavirus mediante un juego de palabras que ha conquistado las redes sociales: "Madrileños, que han dicho PANDEMIA, no PA’DENIA".

Pero no ha sido la única, en redes sociales hay un gran número de personas que achacan la crisis del coronavirus a plataformas como Netflix o Disney +. Mientras que la primera estrena la tercera temporada de Élite este viernes, la segunda desembarca próximamente en nuestro país. De hecho, ya hay quienes le han pedido series antiguas para pasar el fin de semana: ¿Podríais incluir Los Serrano, Los hombres de Paco, Aquí no hay quién viva o Compañeros? Si esas series no consiguen quedarnos en casa a todos...".

Entre las teorías que recorren Internet, también hay quienes dicen que el coronavirus ha sido una especie de maldición provocada como consecuencia de la exhumación de Franco. En definitiva, distintos mensajes que tienen un mismo fin. Concienciar a la sociedad sobre la importancia de quedarse en casa y buscar planes alternativos para frenar el avance del coronavirus.