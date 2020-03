Clara Ponsatí reclama el cierre total con la frase "de Madrid al cielo"

La exconsellera de la Generalitat Clara Ponsatí ha escrito dos tuits en los que reclama "el cierre total" por la pandemia de coronavirus con la frase "de Madrid al cielo".

En la cuenta oficial de Twitter, la exconsellera huida al extranjero y ahora eurodiputada se ha sumado así a la petición del Govern de la Generalitat que ha reclamado al Gobierno el "confinamiento domiciliario total" de las zonas que lo soliciten, así como el aislamiento de Cataluña y Madrid y el cierre de fronteras, aeropuertos y puertos. La eurodiputada ha escrito: "Madrid corre ya más riesgo que Lombardía o Hubei pero sigue sin decretar el cierre total" y a continuación, en un segundo tuit, escribe: "De Madrid al cielo".

De Madrid al Cielo. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) March 15, 2020

El tuit de Clara Ponsatí que después eliminó / Twitter

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha respondido a la exconsellera, destacando que "el odio no salva vidas". "No nos distraigamos, juntos saldremos adelante. No hay un minuto que perder", ha señalado el alcalde de Madrid en su cuenta de Twitter. Asimismo, el diputado del PP José Ignacio Echániz ha calificado a Ponsatí de "miserable" por su publicación y la popular Rosa Romero de "despreciable".

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes también ha criticado a la exconsellera. "Se puede ser miserable y luego está lo de está 'señora'", ha apuntado. Por su parte, el exportavoz del PP en el Parlamento vasco Borja Sémper ha definido como "degradación moral" la publicación de la catalana.