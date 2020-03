Mercadona emitió un comunicado este domingo en el que anunciaba las medidas que ya está llevando a cabo para evitar la propagación del coronavirus, entre las que se encuentra el control del aforo en los supermercados, así como obligar a los clientes a permanecer separados, al menos, un metro.

Además, hoy hemos sabido que agricultores y ganaderos seguirán trabajando en el campo para que no haya problemas en el suministro de alimentos.

En estos momentos tan cruciales, La Ventana de Carles Francino ha adelantado su horario de inicio a las 15 horas para estar junto a Franciso José Delgado en SER Deportivos. Pacojó terminará cada día el programa con un agradecimiento a todas esas personas anónimas que están siendo indispensables estos días.

La primera ha sido Aitziber, trabajadora de Mercadona, una mujer que "hace de todo", como ella misma explica. Así ha querido contar que se siente: "Los días están siendo horrorosos. Si me tiráis mucho, me pondré a llorar, porque ya no es solo el trabajo físico, psicológicamente está siendo muy duro", comentó con una voz rota.

Sin embargo, no todo es malo, también ha sacado lo positivo del trabajo: "Lo mejor que me he encontrado estos días ha sido el reencontrarme con mis compañeros, el notar el apoyo, el mirarnos y decir 'tranquila que estamos pasando por lo mismo', el equipo humano con el que trabajo. Porque luego, lo que es la gente, deja mucho que desear", sentenció.