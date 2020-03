Los consejos de Fernando Simón para prevenir el contagio de coronavirus

Fernando Simón ha vuelto a dar otro ejemplo de prudencia y sabiduría. En medio del aislamiento por el coronavirus, los bulos y las verdades a medias sobre el contagio empiezan a circular por las redes sociales y el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha vuelto a aclarar que "no hay que ir más allá de lo razonable" porque da por hecho que a estas alturas "todos sabemos cómo se transmite el virus". "Siempre hay situaciones extrañas, puede darse una situación muy particular en la que la enfermedad sigue un patrón no esperado, eso puede pasar, pero no es lo habitual, no pasa en el 99% de las ocasiones", tranquiliza. Por todo ello, aclara que:

No es necesario dejar los zapatos fuera de casa.

Tampoco es necesario hacer la compra con guantes , mas allá de lo que las grandes superficies recomiendan de forma habitual para coger fruta y verdura. También hay que mantener una distancia de alrededor un metro con la persona que te atiende.

, mas allá de lo que las grandes superficies recomiendan de forma habitual para coger fruta y verdura. También hay que mantener una con la persona que te atiende. Lo que hay que hacer es evitar la transmisión de persona a persona, lavándose bien las manos . Tratando de mantener las distancias adecuadas y, sobre todo, siguiendo las recomendaciones de restricción de la movilidad que se han hecho hasta ahora. "Si las seguimos, es suficiente", sentenciaba Simón.

. Tratando de mantener las distancias adecuadas y, sobre todo, siguiendo las recomendaciones de restricción de la movilidad que se han hecho hasta ahora. "Si las seguimos, es suficiente", sentenciaba Simón. De manera razonable, hay que evitar el contacto físico con personas que pueden tener sintomatología "pero lo que no podemos hacer es que esto nos lleve a una situación límite en la que, por miedo a infectarnos, no vayamos a socorrer a una persona que necesita ayuda para no morirse", apuntaba el especialista.

"Esto no nos tiene que llevar al pánico ni a los extremos. Nos tiene que llevar a ser responsables y la responsabilidad empieza por aplicar las medidas de higiene adecuadas y las de distanciamiento social que se han propuesto. No hay que preocuparse más", concluía Fernando Simón.