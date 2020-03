Hace unos minutos ha acabado la reunión que ha mantenido el COI en relación a su videoconferencia mañana con el conjunto de las Federaciones. El COI mantendrá la integridad y la salud de los atletas por encima de todo y su guía será la OMS, según fuentes próximas a la negociación.

Y a día de hoy dicen estas fuentes que no hay ningún indicio para tomar una decisión que no sea la de arrancar los JJOO el próximo 25 de julio: "Este no es un asunto que se vaya a discutir mañana con las Federaciones".

Las Federaciones, críticas con el COI

El Comité Olímpico Internacional es consciente de que las distintas Federaciones están llegando a la cita olímpica en distintos momentos. En algunos casos con las clasificaciones acabadas y en otros a medio camino: "Se trata de 32 casos diferentes, entre los 28 deportes olímpicos y los cuatro complementarios".

De manera que admite el COI que habrá que ofrecer y proponer a las Federaciones sistemas de clasificación distintos y que habrá "caminos diferentes" a la clasificación convencional.

Estas modificaciones no alterarán el sentido de justicia y equilibrio. La idea es que ya se verá si la normalidad se restablece el 1 de mayo, el 15 de mayo o en otras fechas, pero hay que encontrar encaje para poder continuar con las clasificaciones.

Ahora mismo está todo paralizado y en el análisis conjunto que se va a hacer mañana con las Federaciones estas serán las propuestas sobre la mesa.