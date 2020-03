La Policía advierte: si alguien llama a tu casa, y te dice esta frase, no abras la puerta

Hace apenas unos días, Osakidetza y la Guardia Civil alertaban sobre el método de un grupo de ladrones para adentrarse en las viviendas y hacerse con las pertenencias de terceras personas. Un método que consistía en hacerse pasar por trabajadores y trabajadoras de la Cruz Roja y acudir casa a casa bajo la premisa de que están haciendo pruebas para controlar el coronavirus. Todo ello con un objetivo concreto: acceder al interior de las viviendas y llevarse las pertenencias más valiosas de la misma.

Varios días más tarde, la historia se repite. La Policía Nacional ha alertado, a través de su cuenta de Twitter, sobre un nuevo timo que tiene como objetivo hacerse con el dinero de, principalmente, personas mayores. Aprovechando el confinamiento de las familias en su hogares con motivo del COVID-19, un grupo reducido de personas ha decidido volver a enfundarse el traje de los sanitarios con la intención de estafar a terceras personas.

Así es la última estafa

En esta ocasión, tal y como informan desde la Policía Nacional, los falsos sanitarios tocan el timbre explicando que están haciendo un control rutinario para hacer frente el coronavirus. Después de hablar sobre la propagación del virus, los estafadores te pedirán todos los billetes y monedas para proceder a limpiarlos y acabar así con el virus de raíz. Sin embargo, no es más que un nuevo tipo estafa que tiene como objetivo quedarse con tu dinero.

Por favor, RT



Hemos detectado casos de falsos sanitarios que van a domicilios de mayores y les piden todos los billetes y monedas por ser contagiosos



También llamadas de teléfono de falsos sanitarios para inspeccionar domicilios



➡️NO ABRIR LA PUERTA Y OBVIAR ESTAS LLAMADAS pic.twitter.com/GyZHE7gOQl — Policía Nacional (@policia) March 16, 2020

Pero no es la única. A través de este tuit, desde la Policía Nacional también alertan sobre el incremento de estafas que provienen de personas que tratan de acceder a los hogares para inspeccionar domicilios. Por esa misma razón, y si recibes una llamada de estas características, desde los cuerpos de seguridad te piden que no hagas ni caso: "No abras la puerta y obvia estas llamadas".

Si recibes este mensaje, ni caso

Aprovechando la situación actual, un grupo de ciberdelincuentes ha desarrollado una estafa, que se ha propagado a través de plataformas de mensajería como WhatsApp, mediante el que tratarán de venderte mascarillas a un precio excesivo. Todo ello a través de un mensaje, que recibirás de alguien haciéndose pasar por el Ministerio de Sanidad, en el que te ofrecerán varias recomendaciones para hacer frente al coronavirus: "Es muy importante que siga las medidas de protección

Junto a este mensaje, los cibercriminales te enviarán la URL de una página web desde la que podrás comprar las mascarillas en cuestión: "Alerta por coronavirus. Mensaje urgente del Ministerio de Sanidad. Rogamos colaboración ciudadana y máxima difusión de este mensaje. ¡Compártelo en tus grupos de WhatsApp y en tus redes sociales! ¡Puedes salvar vidas!"

Sin embargo, no es más que un intento de un grupo de estafadores para sacar rédito de la alerta social. Por esa misma razón, y si recibes un mensaje de estas características, ni caso. Tan solo es una estafa más que tiene como objetivo aprovecharse de una situación como la crisis del coronavirus para hacerse con tu dinero. En caso de no saber si estás ante un mensaje falso o real, consulta fuentes oficiales o medios de comunicación, donde podrás descubrir, en cuestión de segundos, de su veracidad.