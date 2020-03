Fernando Alonso ha sido muy criticado en redes sociales por un mensaje que dejó en su Instagram el pasado jueves. Ante las primeras medidas y palabras del Gobierno de España sobre la gestión del coronavirus, el asturiano aseveró: "Me quedo de piedra... que reaccionaremos según evolucione la emergencia sanitaria (va a ser diferente en España) ..que eviten salir a la calle la gente con síntomas... (los demás al parque? A los bares? Que cada comunidad autónoma decida... No se pillan los dedos ni queriendo (...) Seguimos por detrás de otros países en cuanto a medidas, muchas a medias… Así que necesitaremos una responsabilidad individual, no podemos colapsar el servicio sanitario, no es solo por no enfermar, es por no contagiar. Responsabilidad. Cada uno en su ámbito y su entorno. Y esto no es un tema personal, esto es un trabajo de equipo. De todos. Necesitamos quedarnos en casa un tiempo. Por nuestro bien".

El asturiano recibió una enorme cantidad de críticas en redes sociales por ese mensaje, y este lunes ha reaccionado de nuevo en su Instagram: "Lo hice (el mensaje del pasado jueves) con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo ni idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importan. #yomequedoencasa".