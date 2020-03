Así ha sido el esperado cameo de David Broncano y el equipo de 'La Resistencia' en 'Amar es para siempre'

El pasado mes de enero, Antena 3 confirmaba, a través de sus redes sociales, el cameo de David Broncano y el equipo de La Resistencia en Amar es para siempre: "Parece que tenemos nuevos vecinos". Desde entonces, muchas han sido las personas que esperaban por un capítulo que, tras más de dos meses de espera, ha llegado a la pequeña pantalla.

En el capítulo 1820 de la serie, que salía a la luz este martes, Benigna propone buscar un nuevo presidente para la asociación de vecinos. Sin embargo, y después de proponérselo a varios vecinos, el personaje interpretado por Anabel Alonso le cuenta a Marce que nadie quiere ponerse al frente de la misma: "Mira, Marce, tanta democracia, tantas ganas de que el pueblo opine y hable, que a la hora de la verdad no hay quien hable.

Grison y Castella amenizan la escena con la música del organillo y los barquillos

Tras su confesión, Marce le recuerda que el barrio "está complicado" a causa de las drogas. Por esa misma razón, y tras sopesarlo varios segundos, Benigna le propone como el nuevo presidente: "¿Por qué no te presentas? Serías el nuevo Adolfo Suárez de la Plaza de los Frutos". A pesar de que le seduce la idea, Marcelino le cuenta que no puede porque está muy liado. Es entonces cuando entra en acción Pelayo, quien le pregunta a su amiga sobre el próximo presidente.

Todo ello frente a la atenta mirada de Ricardo Castella y el beatboxer Marcos Martínez, popularmente conocido como Grison, quienes amenizan la tarde con un organillo y barquillos para los más pequeños. Después de hablar sobre los distintos candidatos que han decidido no participar en las elecciones, Benigna recuerda que todavía hay un vecino que no se ha pronunciado sobre una hipotética candidatura: "Me temo que si acepta puede provocar un poquito de polémica".

David Broncano y Jorge Ponce son los sobrinos de Manolo

Es entonces cuando entra en acción Manolo, el personaje interpretado por Fernando Esteso. Y no lo hace solo, lo hace 'escoltado' por sus sobrinos, quienes resultan ser David Broncano y Jorge Ponce. Tras las críticas a su tío, tanto uno como el otro piden respeto para Manolo. Mientras que David Broncano le pide que no se meta con su tío, Jorge Ponce aprovecha para llamarle panocho a Marcelino. Un insulto, que deriva en una trifulca, que se resuelve con Manolo asegurando que se presentará a presidente.

A continuación, y ante la incredulidad de los vecinos, Marcelino les cuenta que ha sido cosa de Benigna: "Benigna me lo suplicó y yo, a una dama, no la puedo defraudar". Sin embargo, tanto Marce como Pelayo no ven con buenos ojos que el personaje interpretado por Fernando Esteso se ponga al frente de la asociación por su relación con las drogas: "Presidente de la asociación y, el de las drogas...¿también?". Por último, y ante las críticas de los vecinos, Manolo y sus sobrinos deciden marcharse.