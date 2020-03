Cinco cosas que hacías con tu perro que te pueden costar una multa por el estado de alarma

La situación excepcional a la que nos enfrentamos los españoles obliga también a medidas sin precedentes respecto a nuestras mascotas. Ha quedado claro que el decreto del estado de alarma permite sacar a los perros a la calle por causa de fuerza mayor, es decir, para exclusivamente hacer sus necesidades y en ningún caso pasear con el único motivo de esparcirse. Pero hay otras cosas que a raíz de la normativa vigente tampoco vas a poder hacer.

1. Lanzarle la pelota u otros juguetes

La Dirección General de Derechos de los Animales advierte de que es imprescindible que los animales no entren en contacto con otras personas. Si ya antes era recomendable que los canes estuvieran atados, ahora con el estado de alarma se hace aún más necesario. Por tanto, el animal no podrá jugar ni con la pelota ni con otros juguetes (discos, huesos, palos, etc.)

2. Contacto con otros dueños

Las recomendaciones sanitarias ya han indicado que los paseos deben ser cortos e imprescindibles, recordemos que no se puede salir a la calle si no es por un motivo absolutamente justificado. Es decir, no puede haber contacto ninguno entre dueños-mascotas como tampoco puede haber contacto entre dueño-dueño. El distanciamiento social va de eso, de guardar un metro, metro y medio de distancia entre unos y otros.

✅ Acciones permitidas durante el estado de alarma respecto a los animales domésticos y la alimentación de colonias felinas y centros de protección animal. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/2icGBwKC26 — D. G. Derechos Animales (@AnimalesGob) March 15, 2020

3. Corretear y entrar en parques

Los perros no pueden ir sueltos. Si tienen necesidad de correr y gastar energía deberá hacerlo el dueño con él o si no hacerlo de manera limitada. Es muy importante que el can permanezca con su propietario. Por otra parte, aunque depende de las normativas de cada comunidad autónoma, los parques están cerrados en muchas ciudades para evitar aglomeraciones. De hecho, las autoridades sugieren que saquemos a pasear a los perros en horarios no muy concurridos.

4. Entrar en contacto con otros perros

Ha quedado claro que los perros no transmiten el virus, aún así, a ellos también les repercute el confinamiento. Aunque socializar forma parte del paseo y la vida normal de un perro con el estado de alarma hay que extremar las precauciones. Recuerda que los perros no te contagian, otra cosa son los posibles objetos que pueda llevar consigo que pueden estar contaminados. Aún así, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias no tendría que haber problema.

5. Llevar solo la bolsa de las heces

Antes solo era necesario llevar la bolsa para las heces del perro. Cuidado que ahora habrá que llevar también una botella de agua con detergente para limpiar tanto las heces como la orina que puedan dejar los canes en su paso habitual. Hay que extremar la precaución con la higiene y las calles deben permanecer limpias. Si uno hace todo lo posible por ayudar a las autoridades sanitarias a desinfectar, el virus podrá pasar más rápido y con mayor eficacia.

Incumplir cualquiera de las normas impuestas por el Gobierno y las autoridades competentes pueden llevar a multas que pueden superar los 600 euros.