Coronavirus en España | Última hora, en directo: 13.716 casos (2.538 nuevos) y 598 fallecidos

Fernando Simón, portavoz de Sanidad, antes la saturación de las UCI: "Barajamos opciones relacionadas con el Ministerio de Defensa o la utilización de zonas que no son sanitarias y se pueden habilitar".

Fernando Simón, portavoz de Sanidad, sobre el tratamiento del virus con iboprufeno: "La Agencia Europea está tratando el tema y habrá una comunicación. No sé si ha habido regulación del paracetamol como las recetas habituales para crónicos".

Comisario José Ángel González: "La prórroga solo afecta al DNI, no al pasaporte".

Comisario José Ángel González, sobre el despliegue en País Vasco y Cataluña: "Intervendremos cuando se requiera. No hay otro criterio".

Fernando Simón, portavoz de Sanidad: "No sabemos cuánto van a incrementar los test el número de casos contagiados al poder detectarlos".

Fernando Simón, portavoz de Sanidad, sobre los test rápidos: "Trabajamos en la planificación del despliegue. Van a venir en cantidades muy importantes Una primera candidad de test se van a revalidar y se va a empezar a realizar inmediatamente no sé si mañana o pasado".

Fernando Simón, portavoz de Sanidad: "Quiero dar ánimos. Las cosas van bien pero tenemos que aguantar. Los mayores, concienciados de que se cuiden. Va a parecerlo, pero no es tan largo. Y lo niños, estáis haciéndolo muy bien. Ayudad a vuestros padres".

Fernando Simón, portavoz de Sanidad: "Quiero reconocer el homenaje de la población al servicio sanitario. No somos solo nosotros. Otros sectores están trabajando muy duro y hay que reconocerlos a todos. Quizá hoy podemos hacer el homenaje a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

María José Rallo, secretaria de Transportes: "No se ha identificado ningún punto de aglomeración en los transportes".

Comisario José Ángel González: "Pedimos precaución con los bulos y no difundirlos".

General Miguel Villaroya: "Se está haciendo un esfuerzo importante en todas las necesidades. Los españoles tienen que estar seguro de que estamos con ellos, no les vamos a fallar. Es una batalla que es tarea de todos, cada uno en su función".

Hay 23 diputados en el hemiciclo . Pedro Sánchez va a contestar al resto de partidos al mismo tiempo y no por separado.

"No es de recibo que haya personal sanitario sin guantes". Vox pide para todos ellos el test del coronavirus.

"Vamos a ganar esta batalla, no estamos solos, la humanidad entera está en esta batalla, y cuando ganemos sabremos más de los virus", dice el presidente del Gobierno.

El presidente pide a los ciudadanos que den lo mejor de sí mismos en esta situación y destaca los "pequeños y grandes gestos en mitad de la tempestad". "A una sociedad así no puede pararla nada, ni el virus más dañino" https://www.youtube.com/watch?v=SQ-ZQmsy-Rk

"Es evidente que 2020 no tendrá 12 meses, sino 10 o 9", dice Sánchez.

Íñigo Renedo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que no sabía que la residencia Monte Hermoso, donde han fallecido 17 mayores por coronavirus, no estaba medicalizada y defiende que no es "la tónica general" de las residencias en la región. (EFE)