Chimy Ávila: "He pateado penales ante porteros con armas en la cintura"

El Chimy Ávila ha atendido a SER Catalunya en el programa Què t’hi Jugues! para repasar su carrera y su historia de superación forjada en Empalme Graneros, su barrio en Argentina. “Allí pasé hambre, tristeza, felicidad, aprendí a caminar, a patear un balón… cada vez que me tomo un segundo para tomar un mate reflexionas y lo recuerdas”.

Incide el delantero en la importancia de Graciela, su madre, la Gringa, a la que siempre le dice: “así te regale una mansión bañada en oro, no te podré devolver nunca lo que hiciste por mí. Me enseñaste a caminar, me diste la vida… lo material no paga lo que vos me diste”.

Un barrio peligroso

“Me ha pasado muchas veces, estar pateando penales y a las cuatro de la mañana empezar a correr porque dos empezaron a tirarse balazos. Si he pasado tantos riesgos en el barrio, ¿por qué no voy a ser feliz aquí? Yo no tengo presión, presión tienen los que tienen que alimentar a los hijos, levatarse de madrugada para trabajar en una granja… el fútbol no es presión para mi”. También nos habla de su abuelo, José, que antes de morir le dijo “el que se olvida de donde viene, no sabe hacia donde va”.

“Recogí cartones, trabajé en una demolidora, corté césped de los vecinos… hice de todo antes de dedicarme al fútbol. ¡Me subo a la excavadora del Tio Faja cuando venga a Barcelona!

Recuperación en buen camino

“Ramos me apoyó durante mi recuperación, su hermano llamó a mi agente para interesarse… ¡Será por las hostias que me pegó y yo nunca me quejé! ¡Felipe del Atlético también me pego una patada… me levanté y le dije: ¿qué pasa, estás loco? Pero no pasa nada, estoy acostumbrado, he pateado penales a un portero con un arma en la cintura”.