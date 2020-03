El Chimy Ávila responde sobre el interés del Barcelona

Luis Ezequiel “Chimy” Ávila, delantero de Osasuna, ha atendido a los micrófonos del Què t’hi Jugues! de SER Catalunya en estas semanas de confinamiento para hablar sobre como vive la cuarentena y también del interés del Barcelona por él en el mercado de invierno.

“Le doy mi pésame a los familiares que han perdido a gente por el Coronavirus”, ha empezado el Chimy, pidiendo a la población que se quede en casa. “Mi familia me manda fotos de la gente andando por Argentina, confunden la cuarentena con vacaciones… señores, no es una joda lo que estamos viviendo. No esperemos a que nos toque a nosotros. Que los jóvenes tengamos conciencia, podemos enfermar a nuestros padres, madres, abuelos…”.

Pese a la gravedad, el Chimy cree que “lo que estamos viviendo hoy nos ayudará para ser más humanos, estar más unidos, ser más solidarios… las cosas fáciles se van rápido, las difíciles son las más bonitas”

Interés del Barcelona

“No sabía que un ojeador del Barça vino a verme. Pero yo cada partido lo juego como si fuera el último. Yo la cabeza la tengo en la salvación de Osasuna, he escuchado rumores. A mi no me han llamado, sé que mi agente sí ha hablado con ellos. También te digo, desde mi lesión a muchos se les borró mi whatsapp…”

“Cuando escuchas cosas tan bonitas está bueno. Si se llega a dar mi fichaje por el Barça habría que recompensar a la gente que siempre me apoyó y convencer a los que están en contra de uno. Sobre jugar con Messi, el de Rosario ha respondido si lo hará antes en Argentina o en el Barcelona: “Donde antes me ponga Dios (ríe) pero si agarro la cinta de capitán, ¡ni Messi me la saca!”