Salvador Illa anuncia que el Ejército está habilitando plazas asistenciales en el recinto de ferial de Ifema

Los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Ciencia y Tecnología, Pedro Duque, han comparecido este viernes en La Moncloa para informar sobre las acciones que se están llevando a cabo a nivel sanitario y científico relacionadas con la crisis del coronavirus.

Illa ha anunciado que la UME ya está trabajando para habilitar espacios asistenciales en el recinto ferial de Ifema, en Madrid. Será un hospital provisional específico para pacientes de coronavirus, con 5.500 camas para casos leves y UCI para los enfermos más graves.

Mientras tanto, ha apuntado la Comunidad, los hoteles medicalizados se mantendrán "para pacientes con perfiles clínicos más leves". Madrid abrió el pasado jueves, el primer hotel medicalizado de España dedicado al coronavirus, y contará en principio con 9.000 plazas con atención sanitaria para los enfermos con coronavirus que requieran de una supervisión con la que no cuentan en sus hogares.

“El objetivo principal de esta nueva dotación sanitaria será dar una respuesta adecuada a las necesidades de hospitalización y atención en UCI que se producirán, debido al repunte de nuevos casos que se están previendo para la región en los próximos días”, ha indicado la Comunidad en un comunicado.

El ministro de Sanidad ha insisitdo en que la principal prioridad es conseguir una vacuna eficaz. Pedro Duque ha asegurado que "la vacuna llegará y estará a disposición de los españoles".

Salvador Illa también ha explicado que se está reforzando el suministro de materiales para garantizar su estabilidad en los próximos días y se ha negado en varias ocasiones a polemizar con las demandas planteadas por Quim Torra.

El ministro de Sanidad ha dicho desconocer lo que ocurrió ayer en el hospital Severo Ochoa de Leganés, que llegó a cerrar sus puertas porque ya estaba desbordado de casos y no podía admitir más pacientes: "No me consta que no admitiese más pacientes".

Pedro Duque ha detallado que "el doctor Juanes y la Dra. Sola llevan mucho trabajo hecho [desarrollaron la vacuna del último SARS] y por eso decimos que son competitivos", pero ha recordado que están haciendo pruebas imprescindibles. "Es una vacuna de complejidad mayor y de efectividad mayor. Tardará un poco más pero es la que está a un nivel más alto".

Prencipales anuncios y reflexiones de Salvador Illa

Pondremos a disposición de las CCAA todo lo que necesiten para que todos los ciudadanos se sientan atendidos. Pondremos todos los recursos disponibles para atender a todos los españoles que lo necesiten.

En unos días fijaremos unos suministros estables que complementen los de las CCAA con criterios de equidad.

Hemos movilizado recursos humanos. En la Comunidad de Madrid la UME habilitará espacios en Ifema. Todos los españoles pueden sentirse tranquilos.

Trabajos de investigación: la situación es cambiante y hay muchas cuestiones que aún tenemos que analizar. Se trabaja contrarrloj en la OMS y los distintos países. El principal objetivo global es desarrollar una vacuna eficaz.

Hoy tenemos una noticia positiva. Un equipo chino ha publicado un estudio en monos donde se ha probado la vacuna.

Trabajos desde la Agencia Española del Medicamento. En realción a ensayos clínicos de nuevos medicamentos, se ha autorizado dos nuevos ensayos con un nuevo medicamento, rendesivir, para tratar enfermedades respiratorias en los hospitales La Paz, Clínic y Cruces. Se sumarán Ramón y Cajal, Vall d'Hebró y 12 de Octubre, entre otros. Los resultados tardarán meses. También se ensayará otro medicamento para casos no graves, que funcionará como medida de prevención.

Estamos colaborando en el gran ensayo internacional Solidarity junto a otros países.

El Ministerio de Sanidad prepara también un ensayo de prevención para profesionales sanitarios que pretendemos conectar con la OMS.

La ciencia española está afanándose. El coronavirus es un enemigo invisible y peligroso. todavía es nuevo y desconocido en muchos aspectos. Dedicamos todos nuestros esfuerzos a conocerlo mejor.

España es uno de los países que ha adoptado medidas más drásticas. Tenemos que insistir en el cumplimiento de estas medidas, que son las adecuadas. Van a venir días duros, pero hay tres objetivos: aplanar la tendencia ascendente, bajar esa tendencia y, por último, erradicar el virus.

Prencipales anuncios y reflexiones de Pedro Duque