Por qué el coronavirus también mata a algunos jóvenes sanos

Nadie está a salvo del Covid-19. Como bien se encargan de recordar las autoridades estos días, el coronavirus no conoce fronteras ni necesita pasaporte. Aunque la atención se centra en el impacto del virus en los grupos más vulnerables por edad o patologías previas, la realidad es que también es letal en personas jóvenes y sanas. En las últimas horas hemos conocido la muerte de un guardia civil de 37 años y sin patologías previas en Madrid y la advertencia de la OMS de que hay un número significativo de jóvenes que han muerto por el coronavirus.

El portavoz de Sanidad, Fernando Simón, ha confirmado esta mañana que tres de los fallecidos son personas menores de 65 años. “El impacto en estas personas jóvenes es menor pero no quiere decir que no haya casos graves", explica Simón, a la vez que advierte de que "hay que ser prudentes con estos datos porque son preliminares”. El lehandakari Íñigo Urkullu ha confirmado que en las últimas 24 horas han fallecido 13 personas en Euskadi, entre ellas una enfermera de Osakidetza de 52 años.

La lógica estadística indica que el número de jóvenes o personas sanas afectadas irá a más con el repunte de casos que no cesa. Los especialistas calculan que en la actualidad hay alrededor de 20.000 casos sospechosos en España. Frenar el contagio es la clave. Con unas Unidades de Cuidados Intensivos saturadas en las que no todos caben, los sanitarios se ven obligados, como en tiempos de guerra, a dar prioridad a los pacientes con más posibilidades de salir adelante. Esto provoca el aumento de fallecidos en las franjas de más edad, según se está viendo en Italia.

Lo que se sabe y lo que no de cómo afecta a los jóvenes

Los virus mutan. No se sabe si algunas de las personas que están muriendo lo hicieron infectadas por una cepa más letal del Covid-19. Conocemos que el coronavirus mata preferentemente a personas de edad avanzada pero también se da en gente joven y en este segmento de la población puede ser mortal.

“Hay factores a tener en cuenta, pero aun no hay nada demostrado. Factores como la carga viral a la que te expones; es decir, el número de virus con los que entras en contacto, aunque no está confirmado. El Covid-19 afecta especialmente a las células del pulmón y si la persona tiene una predisposición genética puede ocasionarle más daño. Hay que tener en cuenta también si el paciente tiene problemas no detectados en el sistema inmune o si son hipertensos no diagnosticados. Hay muchas explicaciones pero aún no se ha podido llegar a ninguna certeza. Se verá a posteriori”, explica el investigador y médico Jaime Barrio.

Jóvenes, en la UCI

Las incógnitas son muchas pero si aumenta el número de afectados se incrementará también el de los más jóvenes. “No hay que ponerse nerviosos ni entrar en pánico pero es como la lotería y te puede tocar", recuerda Barrio.

“En ningún momento hemos dicho que los jóvenes se libren. Quizá haya patologías subyacentes que no se conozcan. Hay jóvenes que tienen pocos síntomas y se ponen muy malitos y tienen en ingresar en la UCI” , afirma el médico. El mensaje es no bajar la guardia y respetar el confinamiento.

Radiografía de los muertos en Italia

En España aun no conocemos los datos de fallecidos de forma segmentada. En Italia, el Instituto Superior de la Salud ha aportado datos basados en un muestreo sobre 2.003 personas que habían perdido la vida hasta el lunes. La edad media de las víctimas mortales del Covid-19 es de 79,5 años y los hombres representan el 70%.

Los datos concretan cómo el coronavirus se está ensañando con la población de mayor edad. 707 muertos se encontraban en la franja de edad de 70-79 años, 852 en la franja de 80-89 años y 198 tenían más de 90 años, según recoge un comunicado del ISS. Pero la letalidad no se limita de forma exclusiva a ese colectivo. 17 personas de menos de 50 años que dieron positivo al Covid-19 murieron. En particular, cinco de ellas tenían menos de 40 años.

Sanidad ha anunciado la puesta en marcha de test rápidos. El diagnóstico hará que la cifra de afectados se eleve y baje el índice de letalidad. Ahora solo se hace la prueba a los casos más graves. “Las próximas dos semanas van a ser muy malas. Esperemos que luego comiencen a verse los efectos”, confía Barrio.