UNICEF pone a disposición del Gobierno material sanitario para hacer frente al coronavirus

Es la primera vez desde la postguerra que la agencia de la ONU para la infancia considera a España país receptor de ayuda humanitaria. Estos productos se están distribuyendo en coordinación con las autoridades y se trata de guantes, mascarillas y gel para desinfectar. Productos demandados con urgencia por el sector sanitario que trbaja en primera línea contra el COVID19.

UNICEF llegó a España en los años 50 para ayudar a los niños de la posguerra y, por primera vez desde entonces considera que España es un país que necesita ayuda, teniendo en cuenta el estado de alarma y la emergencia sanitaria que vive por culpa del coronavirus.

UNICEF da consejos para explicar la pandemia a los niños

UNICEF ha publicado una serie de consejos sobre cómo explicar a los hijos la pandemia del coronavirus Covid-19, con el objetivo de poder tener una "conversación franca" que les ayude a comprender y enfrentarse a esta delicada situación.

La entidad recomienda empezar la conversación preguntando a sus hijos qué saben sobre la enfermedad, a través del uso de dibujos, juegos u otras actividades. "Si son muy jóvenes y todavía no son conscientes de la aparición del brote, puede que no sea necesario plantear el tema, pero es un buen momento para recordarles medidas básicas de higiene", detallan. Así, reiteran que "es de suma importancia" no minimizar o evitar las posibles preocupaciones que puedan tener. "Comprenda sus sentimientos y tranquilíceles explicando que es natural sentirse asustado ante este tipo de situaciones. Aparte de prestarles la máxima atención, también es necesario que comprendan que pueden hablar sobre el tema con usted o con sus profesores cuando quieran", argumentan.

UNICEF insiste en que la honestidad está "ante todo": "Los niños tienen derecho a saber la realidad y estar informados, mientras que los adultos tienen la responsabilidad de protegerlos de las aflicciones. Habrá que usar un lenguaje apropiado a la edad del niño, observar cómo reacciona y ser conscientes de su nivel de ansiedad". Si se desconocen las respuestas, recuerdan que "no hay que inventárselas", sino buscarlas, acompañadas de los niños, en las webs de las autoridades sanitarias, como la Organización Mundial de la Salud (OMS). A su vez, reiteran que es "importante" explicarles que no todas las informaciones en Internet son correctas y que hay que acudir a fuentes expertas en la materia.

Por otra parte, animan a enseñar a los niños a lavarse las manos de forma divertida, a través de vídeos con canciones o bailes que explian cómo realizar esta tarea y que son fácilmente accesibles en Internet. "También es recomendable enseñarles cómo cubrirse con el codo al toser o estornudar, explicarles que es mejor no acercarse demasiado a las personas que tienen esos síntomas y pedirles que nos cuenten si sienten que tienen fiebre, tos o dificultades para respirar", agregan.

Cómo afrontar el estrés

UNICEF explica que los niños están expuestos a una gran cantidad de imágenes y puede ser confuso distinguir entre ficción y realidad, creando una "falsa situación de peligro inminente". Por ello, un modo de afrontar el estrés del confinamiento es "jugar con ellos y tranquilizarlos". "Es importante mantener las mismas rutinas y horarios tanto como sea posible, especialmente antes de ir a dormir, o crear otras nuevas en un espacio diferente", sugieren.

Si hay un brote de coronavirus en un entorno cercano, recomiendan que se les ha de recordar que "probablemente no se contagiarán, que un alto número de personas no sufren síntomas graves y que hay muchas personas trabajando para mantenerlos a salvo". Asimismo, destacan la importancia de dejar claro a los niños que no caigan en discriminaicón racial: "Es importante explicar que el coronavirus no está relacionado con el aspecto de una persona, su procedencia o el idioma que habla. Si se les ha insultado o acosado en la escuela, deben sentirse seguros y contárselo a un adulto en quien confían".