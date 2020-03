El Gobierno activa los primeros 20.000 millones en avales para dar crédito a empresas y autónomos

El Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez, se ha reunido este martes para llevar a cabo medidas económicas inéditas para afrontar la lucha contra el coronavirus. Además, como ya adelantó el propio presidente del Gobierno el pasado domingo, han aprobado la solicitud al Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma por otros 15 días debido a la crisis del coronavirus.

Entre las medias que el Gobierno ha aprobado esta la puesta en marcha de un primer tramo de avales de 20.000 millones para garantizar la liquidez de las empresas más afectadas por la crisis del coronavirus, y la mitad de ese importe servirá para garantizar nuevos préstamos de autónomos y pymes. El Consejo de Ministros ha acordado las características de este primer tramo de avales, que forma parte del plan del Ejecutivo para llegar a disponer hasta 100.000 millones, según ha informado en rueda de prensa la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Respecto al reparto de los 300 millones de euros acordado la semana pasada con las Comunidades Autónomas –para crear un “escudo social” y proteger a los más vulnerables, con el fin de reforzar los servicios sociales y la teleasistencia– María Jesús Montero ha informado que ya se ha aprobado esta transferencia y que va acompañada de un fondo de 25 millones para garantizar que se siguen prestando ayudas de becas comedor aunque los colegios permanezcan cerrados. Estos fondos proceden del crédito extraordinario de 600 millones aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros y que se engloban en el plan de choque de 200.000 millones de euros.

Asimismo, el Ejecutivo pone en marcha la línea de avales para garantizar la liquidez de autónomos y empresas con el objetivo de apoyar al tejido empresarial garantizando el acceso a la financiación necesaria para mantener la actividad y el empleo.

Las medidas económicas

"Este Gobierno va a tomar las medidas necesarias para que nadie se quede atrás en esta crisis".

"Los recursos del fondo social de 300 millones de euros que se transferirá a CCAA solo se podrán destinar a situaciones relacionadas con el Covid-19. Entre otras políticas, queremos que nuestros mayores se sientan acompañados. Servirá también para reforzar dispositivos de atención a personas sin hogar y para ampliar recursos de centros asistenciales".

"Este Consejo de Ministros ha aprobado también otro fondo social extraordinario de 25 millones de euros para asegurar el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Serán beneficiarias todas las familias con alumnado, desde infantil a secundaria, con becas de comedor escolar en el presente curso".

"Se han aprobado también las condiciones para poner en marcha la primera línea de avales para empresas, pymes y autónomos, con 20.000 millones del total de 100.000 millones que anunciamos".

"Se ha empezado por 20.000 millones con condiciones distintas para empresas con mayor músculo financiero, pymes y autónomos. Queremos ver cómo se comporta la demanda de la financiación para valorar si es necesario aplicar algún ajuste".

"La mitad (10.000) estará reservado para ganatizar el 80% de préstamos de pymes y autónomos. La otra mitad se destinará a garantizar el 60-70% de los préstamos de empresas".

"El Consejo de Ministros ha aprobado también un acuerdo para eximir de la prohibición de vuelo directos entre Italia y España a los compatriotas que se tienen que repatriar. Todos ellos tendrán que guardar un periodo de cuarentena en sus domicilios y serán monitorizados por las autoridades sanitarias".

"Desde el principio las entidades financieras han trasladado su voluntad de poner a disposición líneas de créditos que permitan mantener el comercio y la actividad empresarial. El Gobierno ha activado una batería de medidas para mantener el tejido empresarial y asegurar el pago de los salarios. Para pymes y autónomos avalamos el 80% de la operación y eso aporta mayor facilidad".

"Se podrá aplazar el pago de impuestos durante 6 meses, 3 de ellos sin intereses. Se exime de la cuota de autónomo a todos los que sufran una bajada del 75% en su actividad y los que se vean obligados a aplicar un ERTE no tendrán que pagar la cotización de sus trabajadores. Entenedemos además que no tendrán problemas para recibir crédito. Si vemos necesario aprobar otro paquete de medidas, así lo haremos".

El Gobierno ha distribuido 5,8 millones de mascarillas hasta la fecha

Salvador Illa, ministro de Sanidad, ha asegurado que hasta este martes el Gobierno ha distribuido 5.848.000 mascarillas de protección entre las comunidades autónomas y ha asegurado que no hay "ningún impedimento" para que éstas sigan adquiriendo los productos de protección que crean que necesitan. Illa ha rechazado que fuera un error poner en marcha el mecanismo de compra centralizada y ha dicho que no fue un error, ya que el balance es "positivo" y demuestra que se hizo bien en adoptar esta medida.

Ante las circunstancias "excepcionales" con un mercado desabastecido y mucha competencia, se hizo necesario tomar medidas de apoyo y el Gobierno que, en condiciones normales no compra estos productos, decidió reforzar los mecanismos de apoyo como la compra centralizada, ha explicado. Illa ha recordado que, además de mascarillas, el Ejecutivo está comprando en el mercado chino también test rápidos y respiradores. Además, se está activando la producción nacional, porque el autoabastecimiento "es lo que nos va a proporcionar la garantía de disponer de esos productos en las próximas semanas y meses", ha recalcado. Todo ello, ha precisado, sin que las comunidades sigan desarrollando su papel, pero, ha reiterado, que la compra centralizada "correspondía hacerlo por la excepcionalidad de la situación".

Salvador Illa ha insistido en que el Gobierno no ha dificultado, sino todo lo contrario, la compra de material sanitario para hacer frente al coronavirus. El ministro ha explicado que España se ha dirigido al mercado chino, aunque no exclusivamente, para adquirir el material porque es el que tienen más capacidad de producción, aunque también ha participado en todos los procedimientos de compra conjunta de la UE, en concreto, en cuatro. También ha querido dejar claro que a la hora de adquirir el material, el Gobierno toma todas las precauciones que puede y debe tomar para garantizar que los productos tienen la calidad exigida y que las ofertas que se le hacen son serias y no son "movimientos especulativos".