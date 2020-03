El Ministerio de Sanidad ha confirmado hace apenas unas horas un total de 39.637 casos positivos y 2.696 fallecidos como consecuencia del nuevo brote de coronavirus en España. Desde que se registrara el primer infectado el pasado 31 de enero, la cifra no ha dejado de crecer hasta contagiar a 6.584 durante las últimas 24 horas en todo el país. Principalmente en Madrid y Barcelona, donde se han registrado la mayoría de casos hasta la fecha.

Por esa misma razón, y dado que la cifra de infectados por coronavirus no deja de crecer, cada vez es más probable que conozcamos a alguna persona infectada por este virus. ¿Sabes cómo hay que actuar en una situación de estas características? Con el objetivo de resolver esta y otras preguntas, el Ministerio de Sanidad ha preparado una serie de infografías que nos ayudarán a salir de dudas en cuestión de minutos.

¿Qué hago si conozco a alguien con síntomas de coronavirus?

Según ha dado a conocer el Ministerio de Sanidad, deberemos saber si hemos tenido un contacto estrecho con esa persona o no. Un tipo de contacto que se produce, principalmente, si has cuidado a una persona con coronavirus o con sospecha del mismo. También si has mantenido una relación próxima (inferior a dos metros) y continuada con la persona infectada con la situación.

En caso de que hayas tenido contacto estrecho con la persona infectada, desde el ministerio recomiendan que establecer cuarentena domiciliaria. Por lo tanto, nada de salir a la calle salvo necesidad de asistencia sanitaria. Si tienes la certeza de que no has mantenido un contacto estrecho, también deberás quedarte en casa. No obstante, podrás salir de las mismas en las excepciones indicadas en el Real Decreto de Alarma. Desde salir a hacer las compras o ir al trabajo hasta hacer gestiones en el banco o sacar a pasear al perro.

¿Qué hago si tengo síntomas de coronavirus?

En caso de que tengas síntomas de coronavirus como fiebre, tos o dificultad respiratoria, aíslate. Preferiblemente en una habitación de uso individual con ventana, manteniendo la puerta cerrada, y, si es posible, baño individual. Si no es posible. En caso de que no sea posible, mantén distancia de seguridad de dos metros con el resto de convivientes y extrema la higiene.

También procura tener un teléfono móvil para mantener la comunicación con tus seres queridos e informar de cualquier necesidad que vaya surgiendo. Si tienes sensación de falta de aire o gravedad por cualquier síntoma, llama al 112. Si no, llamada al teléfono habilitado en por tu Comunidad Autónoma o contacta por teléfono con el centro de salud.

Respecto a los cuidados, utiliza paracetamol para controlar la fiebre. También puedes recurrir a paños húmedos en la frente o date una ducha templada, tal y como recomienda el Ministerio de Sanidad. Por último, recuerda beber líquidos, descansar y moverte por la habitación de vez en cuando. Todo ello durante 14 días desde el inicio de los síntomas, siempre que el cuadro clínico se haya resuelto. Respecto a tu alta, y tu reinserción en el núcleo familiar, desde el Ministerio nos explican que deberá ser supervisada por tu médico de Atención Primaria o según las indicaciones de cada Comunidad Autónoma.

En definitiva, si presentas cualquier síntoma, procura aislarte en una habitación para evitar que el virus se propague. Si has estado en contacto con uno de los afectados, no salgas de casa bajo ningún concepto. Únicamente por necesidad sanitaria santiaria.