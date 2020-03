Álvarez de Toledo: "El Gobierno antepuso la ideología a la ciencia contra el coronavirus, como hizo el 8-M"

La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado este miércoles al Gobierno por anteponer "la ideología a los hechos y a la ciencia" en la crisis del coronavirus. A su juicio, la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez "no está funcionando".

En una entrevista en 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló, en la Cadena SER, la líder popular ha pedido al Gobierno que "se ponga en marcha" y que haga uso de las facultades que, según ha explicado, le han entregado todos los partidos de la Cámara.

"Hemos entregado al presidente los máximos poderes a cambio de una mínima eficacia. Se cancelaron eventos como el Mobile World Congress y el Carnaval de Venecia por las advertencias de la OMS. La imagen más terrible que quedará de anteponer la ideología a la ciencia será la gran manifestación del 8 de marzo", ha advertido.

Apertura del Congreso

La portavoz del PP en la Cámara Baja ha instado al Gobierno a abrir el Congreso de los Diputados, donde debe dar cuenta de su gestión. "El presidente tiene que comparecer porque está obligado. En estos días hemos visto como se han cercenado los ámbitos de control de la oposición", ha añadido.

Así, la portavoz 'popular' ha explicado que "las preguntas al presidente" del Gobierno "no se aceptan" y que las ruedas de prensa en Moncloa "son enlatadas". "Lo mismo nos pasa a la oposición, que no podemos presentar preguntas", ha lamentado.

"La Sanidad en Madrid, ejemplo a seguir"

Para Álvarez de Toledo el presupuesto en Sanidad de la Comunidad de Madrid (la más afectada por el Covid-19) ha aumentado anualmente: "En este año 2020, el Gobierno de Madrid está destinando el mayor presupuesto de su historia en Sanidad, 8.200 millones de euros. Todo ha sido una escalada en los últmos 10 años. El 40% del presupuesto de gasto de la Comunidad de Madrd se ha destinado a la Sanidad. En Madrid están siete de los mejores Hospitales de España. El gasto por habitante de 2010 a 2017 ha subido un 8,5 por ciento cuando en España incrementó solo un 0,6. El personal sanitario ha subido de 2010 a 2020 en 82.000 profesionales", ha apuntado.

"Estoy admirada con lo que está haciendo la sanidad madrileña. Lo que se ha conseguido en IFEMA es admirable, con ayuda del Ejército", ha dicho.

Arrimadas: "Sin duda, vamos a apoyar el estado de alarma"

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, cree que hacen falta medidas urgentes porque "cada minuto cuenta para salvar vidas" y apuesta por prorrogar el estado de alarma propuesto por el Gobierno. "Sin duda vamos a apoyarlo", ha asegurado."Todo el mundo sabe qué cosas se podrían haber hecho mejor, pero estamos en una situacion de emergencia y todos vamos en el mismo barco, que es España. Ha llegado un torpedo y se nos está llenando el barco de agua. Quiero centrar mis esfuerzos en remar y ser útil. También somos constructivos y les estamos pasando documentos al Gobierno con medidas que finalmente se han ido incorporando al decreto", ha explicado.

La presidenta de Ciudadanos ha pedido controlar mejor las medidas de confinamiento y ha reclamado el material sanitario adecuado para proteger al personal. Arrimadas ha pedido en reiteradas ocasiones que el pleno de esta tarde sea telemático. "Es por una cuestión de ejemplaridad de cara también al resto de personal de limpieza, taquígrafas, de cátering. No dar ejemplo desde el Congreso me parece mal", ha dicho.

Esteban: "Sí al estado de alarma, no a paralizar toda la producción"



El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Estaban, también ha confirmado el apoyo de grupo a la prórroga del estado de alarma, pero ha abogado por no paralizar los sectores productivos "hasta que los expertos de Sanidad, y no otros, nos digan lo contrario". Solo así, según Esteban, se puede seguir compitiendo y salvaguardar el empleo del futuro.

El portavoz del PNV también ha señalado que hay "algunas trabas administrativas" en relación con la compra de material sanitario, pero ha asegurado que "en general hay buen grado de colaboración y, donde hay margen, se está apoyando al resto".

A quienes critican la falta de previsión, Esteban les recuerda que "es muy fácil hablar a toro pasado" y pone en valor las políticas de las CCAA que, como Euskadi, han apostado por una sanidad pública fuerte. "Sí conviene hacer una reflexión porque Europa ha delagado en terceros países la fabricación de productos que ahora necesitamos y, viendo cómo se especula en el mercado internacional, ahora vemos que conviene ser autosuficientes".

Rufián: "O paramos el país o nos quedamos sin país"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha valorado positivamente las ayudas económicas decretadas por el Gobierno, pero ha anunciado que se abstendrá en la votación para prorrogar el estado de alarma porque abogan porun cese total de la actividad productiva.

"Si queremos tener actividad el día de mañana, tiene que pararse todo hoy mismo. No tiene sentido que el lunes se pueda ir a trabajar en un vagón atestado. Tenemos que copiar modelos de éxito de nuestro entorno y consideamos que todo lo que no sea esencial tiene que parar porque ya hemos visto abusos por parte de empresarios desalmados que están ofreciendo dinero para que sus empleados sigan trabajando de forma presencial. O paramos el país o nos quedamos sin país".

Rufián ha reconocido también su preocupación por la "situación dramática" de los hospitales catalanes. "Espero que la derecha española y la catalana [sus socios en el Govern] se lo piensen muy mucho antes de recortar porque el único ejército que va a ganar esta guerra –y no me gusta nada el lenguaje bélico de estos días– es uno que va desarmado. El de las enfermeras y los médicos".

Equenique: "En el Gobierno no hay tensión, hay debate"

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha defendido las medidas económicas inéditas en la historia de la democracia que el pleno del Congreso aprobará esta tarde para ayudar a empresas, trabajadores y ciudadanos a enfrentar la emergencia económica y social provocada por la crisis del COVID-19.

Echenique ha asegurado en los micrófonos de la SER que la prioridad de su partido es ayudar a "los que peor lo están pasando". "Mantenemos la unidad de acción del Gobierno de España, que es lo suyo en estos momentos tan duros. Esperamos que lo antes posible las podamos poner encima de la mesa".

Echenique ha negado que se pueda hablar de tensión en el Gobierno de coalición: "Hay debate, y ya lo decía Iglesias, si no hay debate en estos momentos, algo se hace mal. Ningun gobierno está preparado para afrontar una crisis como esta, me tranquiliza que haya debate en el Gobierno, implica que se pone la inteligencia colectiva al servicio de las mejores soluciones. es bueno, no es tensión".

Vox anuncia que votará "'sí" a la prórroga del estado de alarma

El grupo parlamentario Vox ha confirmado que finalmente votará 'sí' a la prórroga del estado de alarma, aunque anuncia que será muy crítico en su discurso con el Gobierno.

El partido de Abascal ha planteado en una propuesta para incluir en las medidas de la prórroga del estado de alarma que los inmigrantes en situación irregular paguen por la prestación médica que puedan recibir mientras dure la actual crisis del coronavirus . De salir adelante esta medida podría provocar que estas personas no acudieran al médico por temor a hacer frente al coste económico, algo que si fueran portadores del COVID-19 dificultaría el control de la enfermedad.